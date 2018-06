'Đaci će smisliti ideje za robote koje meni ne bi pale na pamet'

Neograničene su mogućnosti kreacije uz module koji se mogu dodavati na STEMI robot, a sjajno je i što djeca ovako mogu dati svoj maksimum, rekao nam je Damir Paparić, profesor informatike iz rapske škole Markantuna De Dominisa. Njegovoj školi Vipnet je ovih dana uručio dva STEMI robota nove generacije, predstavljajući najnovije 5G funkcionalnosti koje su uveli na hrvatske otoke.

Paparić je uvjeren da će od učenika dobiti ideje i projekte koje bi mogli raditi, a koji njemu vjerojatno nikad ne bi pali na pamet.

- Mozak mi radi 300 na sat nakon što sam vidio prezentaciju novog robota i pokušavam se sjetiti što bih sve mogao raditi s učenicima - rekao je profesor koji je siguran da će kroz izbornu nastavu okupiti skupinu učenika s afinitetima prema robotici, a dodaje i da će dobiti iz osnovne škole grupu đaka koji su već počeli raditi s robotikom. Njegova je škola odabrana i u eksperimentalni program kurikularne reforme.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Riječka tvrtka STEMI krajem svibnja je predstavila novu seriju svog "robotskog pauka" koji je bitno poboljšan u odnosu na prethodnika kojim su i stekli slavu. Dobio je puno moderniji izgled, ali i veće i otvorenije mogućnosti interakcije s robotom. Djeci će ga biti lakše složiti, ali tu je i puno bogatiji i zabavniji sadržaj. Uz senzore dodira robota se može programirati da reagira na škakljanje, a moći će i pokazati raspoloženje kroz šest LED-ica ili plesati i svijetliti u ritmu glazbe.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata Trošelj kaže da bi novi robot ove jeseni trebao u globalnu prodaju

Kako nam je ispričao Marin Trošelj iz STEMI-ja, 500 komada robota prve generacije prodali su u 30-ak zemalja, no sa novim robotom imaju puno veće planove. Sada su ga predstavili tek u Hrvatskoj, dok bi ga u rujnu ili listopadu trebali lansirati globalno. Sada im je i cilj i povećati proizvodnju za barem pet puta, a dodaje da bi svakih tri mjeseca mogli proizvesti 5000 novih robota koji se velikom većinom proizvode u Hrvatskoj. Tijekom jeseni bi trebali imati spreman i senzorni dodatak za robota koji će mu dati nova osjetila i cijeli set funkcionalnosti da bolje zna što se odvija oko njega.

Trošelj naglašava da im je važno rasti polako, ali sigurno jer je proizvodnja hardvera velik izazov. Ističe i da ne očekuju ni ne rade na tome da STEMI roboti završe u školama, već im je cilj prodavati ih u cijelom svijetu.

- Drago nam je kad se STEMI koristi u školi, ali to nije naš cilj - rekao je Trošelj, no dodao i da je on savršen za primjenu u učionicama jer ima robustan edukacijski kurikulum. Kaže kako djecu uče 3D modeliranju, razvoju mobilnih aplikacija kojima se upravlja robotom, ali ih to može potaknuti i da razviju nešto svoje. Djecu se uči i robotici te razvoju mikrokontrolera. Razvili su virtualni laboratorij koji će sigurno pomoći i u tome. Naime, kroz njega mogu razvijati i dijeliti ideje sa zajednicom drugih korisnika. Trošelj je pojasnio da su htjeli napraviti da svi korisnici STEMI-ja imaju osjećaj kao da su dio njihova tima.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.