Zuckerbergova nova ideja: Sad nam želi prodati AI 'Tamagotchi'

Tehnološki div Meta iznenadio je javnost na samom kraju svoje nedavne konferencije Meta Connect. Nakon predstavljanja novih pametnih naočala i audio opreme, tvrtka je otkrila Muse Charm, minijaturni uređaj koji mnoge neodoljivo podsjeća na popularni Tamagotchi iz devedesetih godina, ali s modernim zaokretom i naprednom umjetnom inteligencijom.

Pokretanje videa... VIDEO Meta pametne naočale | Video: 24sata/Reuters

Dizajn i funkcionalnosti novog uređaja

Muse Charm izgleda kao mali srebrni kvadrat s ekranom na prednjoj strani i debljim crnim rubovima. Središnji dio iskustva je zaslon koji prikazuje vašu prilagođenu umjetnu inteligenciju pod nazivom Muse. Ekran ima pomalo zaobljene rubove, a s donje strane visi trakica za zglob koja olakšava nošenje i naglašava prenosivost uređaja. Za razliku od pametnih satova, ovaj uređaj ne nosite na tijelu, a s obzirom na to da nema vidljivih tipki, jasno je da se radi o ekranu osjetljivom na dodir, vjerojatno OLED ili AMOLED tehnologije.

Sudeći prema prikazanim vizualima, uređaj ima mikrofon na vrhu, što znači da korisnici mogu komunicirati sa svojim virtualnim asistentom s bilo kojeg mjesta. To u osnovi stavlja već vrlo popularni Muse asistent doslovno u dlan vaše ruke, omogućujući brzu i izravnu glasovnu komunikaciju bez potrebe za vađenjem pametnog telefona iz džepa. Zanimljivo je da Muse Charm, barem za sada, ne posjeduje kameru, čime se izbjegava vizualno prepoznavanje okoline kakvo imaju neki drugi moderni uređaji.

​- Uređaj još nije potpuno spreman, ali nadamo se da će biti isporučen do blagdana - istaknuo je Mark Zuckerberg tijekom službenog predstavljanja.

Nova kategorija na tržištu nosive tehnologije

Za Metu ovo predstavlja potpuno novu kategoriju uređaja. Radi se o pravoj nosivoj tehnologiji baziranoj na umjetnoj inteligenciji koja je potpuno odvojena od pametnih naočala i fokusirana isključivo na mogućnosti koje nudi Muse. Nedugo prije ove najave, stigla je vijest da će Muse biti dostupan i na Metinim pametnim naočalama, što mu daje multimodalne mogućnosti glasa i prepoznavanja svijeta oko vas. Dodatno, aplikacija za operativni sustav macOS dobit će mogućnost korištenja računala, što će omogućiti umjetnoj inteligenciji da sama obavlja zadatke umjesto vas.

Nostalgija kao prodajni adut

Foto: Carlos Barria

Stručnjaci naglašavaju da Muse Charm vješto igra na kartu nostalgije. Koncept virtualnih ljubimaca započeo je globalnim fenomenom Tamagotchija još davne tisuću devetsto devedeset i šeste godine. Japanska tvrtka Bandai tada je stvorila igračku u obliku jajeta koja je od korisnika zahtijevala brigu o digitalnom stvorenju, potičući osjećaj odgovornosti i emocionalne povezanosti. Taj je uspjeh iznjedrio brojne imitatore i uspostavio novu kategoriju interaktivnih uređaja.

Analitičari vjeruju da bi ovakav simpatični dizajn mogao privući mlađe korisnike, posebno pripadnike generacije Z, koji već pokazuju veliki interes za retro tehnologijom poput starih mobitela na preklop i digitalnih fotoaparata. Koncept digitalnog suputnika s kojim možete razgovarati mogao bi naići na plodno tlo upravo u toj demografskoj skupini.

Usporedba s neuspješnim prethodnicima

Postavlja se pitanje hoće li Muse Charm doživjeti sudbinu uređaja kao što su Rabbit R1 ili Humane AI Pin, koji su nedavno lansirani uz velika očekivanja, ali su na kraju podbacili na tržištu. Kritičari tih uređaja upozoravali su na nedostatak jasne korisnosti, brojne programske pogreške i činjenicu da većinu njihovih funkcija prosječan pametni telefon može obaviti brže i bolje.

Ipak, Metin asistent već se dokazao kao iznimno moćan i prilagodljiv softver. Pakiranje takve tehnologije u mali prijenosni uređaj, koji bi potencijalno mogao biti vrlo pristupačan i znatno jeftiniji od pametnih naočala, moglo bi se pokazati kao odličan poslovni potez. Neuspjeh konkurencije svakako služi kao upozorenje, ali tvrtka očito vjeruje da ima dovoljno snažan softverski temelj da izbjegne slične pogreške.

Privatnost i sigurnost podataka

Lansiranje ovakvog uređaja dolazi u vrijeme kada tržište umjetne inteligencije raste velikom brzinom, ali i kada se postavljaju brojna pitanja o zaštiti podataka. Posljednjih mjeseci bilježi se rast tržišta pametnih uređaja koji vode otvorene razgovore i uče iz interakcija, što redovito izaziva zabrinutost stručnjaka za privatnost.

Podaci koje prikupljaju uređaji spojeni na internet, uključujući glasovne snimke i osobne informacije, mogu biti ranjivi na sigurnosne propuste. S obzirom na Metinu povijest s privatnošću korisničkih podataka, očekuje se da će Muse Charm biti pod strogim nadzorom javnosti i regulatornih tijela čim se pojavi na tržištu. Inženjeri će morati uložiti znatne napore kako bi uvjerili korisnike da su njihovi razgovori s umjetnom inteligencijom potpuno zaštićeni od vanjskih prijetnji.

Rast tržišta hardvera za umjetnu inteligenciju

Razvoj ovakvih gadgeta dio je šireg trenda u kojem tehnološke kompanije masovno investiraju u nove formate uređaja. Analitičari predviđaju da će tržište hardvera specijaliziranog za umjetnu inteligenciju rasti dvoznamenkastim stopama u narednih pet godina. Proizvođači traže načine kako ugraditi snažne i energetski učinkovite čipove u minijaturne predmete svakodnevne upotrebe. Dok se podatkovni centri šire nevjerojatnom brzinom, krajnji korisnici sve više traže opipljiva rješenja koja ne zahtijevaju stalno gledanje u ekran pametnog telefona.

Meta pokušava zauzeti vodeću poziciju u ovom novom segmentu, nudeći alternativu tradicionalnim pametnim satovima i naočalama. Njihov tim inženjera navodno već mjesecima radi na optimizaciji potrošnje baterije za mali zaslon kako bi uređaj mogao izdržati cijeli dan korištenja bez potrebe za punjenjem. Zanimanje investitora raste, a rane najave govore o planiranoj proizvodnji od preko tri milijuna primjeraka u prvom valu distribucije.

*uz korištenje AI-ja