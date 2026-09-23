Xiaomi 18 Pro skriva sadržaj vašeg ekrana, ima ogromnu bateriju. Otkrijte sve detalje

Kineski tehnološki div Xiaomi danas je na domaćem tržištu službeno predstavio svoje nove perjanice, modele Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max. Ovi uređaji donose niz inovacija koje ih ističu u moru konkurentskih pametnih telefona, a najveći iskorak kompanija je napravila na području zaštite privatnosti korisnika kroz integraciju naprednih hardverskih rješenja izravno u same zaslone. Nova serija pametnih telefona predstavlja izravan odgovor na tehnologiju koju je ranije ove godine predstavio Samsung sa svojim modelom Galaxy S26 Ultra.

Hardverska zaštita privatnosti na novoj razini

Foto: Xiaomi

Prednji zasloni novih Xiaomijevih modela posjeduju napredne funkcije privatnosti koje funkcioniraju na razini samog hardvera. Prema dostupnim informacijama, kineski je proizvođač osmislio pametniji i fleksibilniji sustav od onoga koji koristi konkurencija. Dok neki drugi uređaji prilikom aktivacije ove značajke zatamnjuju cijeli ekran, Xiaomijeva implementacija omogućuje podjelu piksela na standardne i one namijenjene isključivo privatnosti. Pikseli za privatnost posjeduju posebne mikrostrukture koje ograničavaju kut emitiranja svjetlosti.

Kada korisnik aktivira poseban način rada, standardni pikseli se isključuju, čime sadržaj ekrana ostaje vidljiv isključivo osobi koja gleda izravno u njega. Kada kut gledanja prijeđe 60 stupnjeva, svjetlina prikaza pada na otprilike jedan posto. Posebnost ovog sustava leži u njegovoj prilagodljivosti svakodnevnim potrebama korisnika. Korisnici ga mogu aktivirati za točno određene aplikacije, pri čemu on zahvaća samo tu aplikaciju, njene obavijesti na zaključanom zaslonu ili plutajuće prozore, ostavljajući ostatak sučelja potpuno nepromijenjenim.

Uz to, softver nudi pametne okidače bazirane na lokaciji. Vlasnici mogu postaviti automatsko uključivanje zaštite kada stignu na radno mjesto ili na javne lokacije poput aerodroma i dizala. Sustav također koristi prednju kameru kako bi detektirao tuđe poglede i samostalno predložio aktivaciju načina za privatnost. Proizvođači danas sve više naglašavaju važnost lokalne obrade podataka i hardverskih rješenja umjesto oslanjanja isključivo na softver, čime korisnicima daju veću kontrolu nad vlastitim podacima.

Vrhunske performanse i dvostruki ekrani

Foto: Xiaomi

Osim naprednog glavnog zaslona, novi modeli vraćaju u igru stražnje ekrane. Riječ je o kompaktnim zaslonima smještenim unutar modula kamere na poleđini uređaja. Oni korisnicima omogućuju brzi pregled obavijesti, snimanje kvalitetnijih autoportreta glavnim kamerama pa čak i igranje jednostavnijih videoigara. Oba modela pokreću novi Qualcommovi procesori Snapdragon 8 Elite Gen 6, s tim da Max verzija koristi nešto snažniju Extreme varijantu, iako prva testiranja pokazuju da su stvarne razlike u performansama gotovo neprimjetne.

Fizičke razlike između dva uređaja najočitije su u njihovim dimenzijama i kapacitetu baterije. Standardni Pro model dolazi sa zaslonom dijagonale 6,4 inča, dok Pro Max nudi veću površinu od 6,9 inča. Ove dimenzije prate i masivne baterije koje osiguravaju iznimno dugu autonomiju. Manji model ima bateriju kapaciteta 7000 mAh, a veći impresivnih 8500 mAh. Obje baterije koriste tehnologiju s visokim udjelom silicija, koji iznosi 32 posto, što inženjerima omogućuje pohranu goleme količine energije u relativno tanko kućište.

Impresivan sustav kamera za zahtjevne korisnike

Sustav kamera predvodi masivni glavni senzor od 200 megapiksela s veličinom senzora od 1/1,28 inča. Manji model koristi verziju senzora Light Fusion 960, dok veći donosi vrlo sličan 960L. Uz glavnu kameru stoji i telefoto objektiv od 75 milimetara koji također donosi rezoluciju od 200 megapiksela. Ovaj objektiv koristi Samsungov HP5 senzor veličine 1/1,56 inča i nudi minimalnu udaljenost fokusiranja od 12 centimetara, što ga čini iznimno svestranim alatom za makro fotografiju. Treća kamera u sustavu je ultraširoka s rezolucijom od 50 megapiksela, čime Xiaomi zaokružuje paket koji zadovoljava gotovo sve fotografske potrebe današnjih korisnika.

Dostupnost i planovi za međunarodno tržište

Foto: Xiaomi

Xiaomijevo predstavljanje dolazi u istom tjednu kada su svoje nove perjanice, modele X500 i Find X10, najavili konkurenti Vivo i Oppo. Početna cijena za nove Xiaomijeve modele na kineskom tržištu iznosi oko 900 USD, a serija se pridružuje novom preklopnom modelu 18 Fold u elitnoj ponudi kompanije. Dok ljubitelji brenda još uvijek iščekuju predstavljanje standardnog modela Xiaomi 18 i najprestižnijeg 18 Ultra, koji će vjerojatno ugledati svjetlo dana idućeg proljeća, kompanija je potvrdila dobre vijesti za globalno tržište. Barem jedan od Pro modela dobit će svoju međunarodnu premijeru krajem ove godine ili početkom iduće. Ovo predstavlja značajnu promjenu u odnosu na prethodnu generaciju, budući da su modeli 17 Pro u potpunosti zaobišli tržišta izvan Kine.

*uz korištenje AI-ja