AI pojede klikove: Wikipediji pada broj ljudskih posjeta

Wikimedia Foundation bilježi oko 8 posto manje ljudskih pregleda u zadnjim mjesecima u odnosu na lani, nakon što je pooštrila prepoznavanje botova pa odvojila stvarne posjete od automatiziranog prometa. Razlog vide u promjeni navika: Googleovi i drugi AI sažeci sve češće daju gotov odgovor na vrhu stranice, često temeljen na Wikipediji, bez potrebe da korisnik otvori članak.

Gizmodo tvrdi kako “AI ubija ljudski promet” jer publika informaciju dobije u pregledu, a Wikipediji ostane manje klikova i manje interakcije s urednicima volonterima. Uz to, dio “rasta” koji se vidio proljetos ispao je lažan, sofisticirani botovi su izgleda glumili ljude, što je nakon nadogradnje filtara otkriveno i ispravljeno.

Fondacija zato gura službene kanale za pristup podacima i suradnje s tech tvrtkama, kako bi AI sustavi koristili Wikipediju “čisto” i uz kompenzaciju, umjesto grubog scrapinga. No čak i s tim, ostaje ključno pitanje: kako održati motivaciju zajednice i kvalitetu sadržaja ako sve više korisnika ostaje u AI-sažetku i ne dolazi na izvor. Trend potvrđuju i drugi mediji koji navode pad klikova te rast AI odgovora iznad rezultata pretrage. Izgleda da je i 'sveznajuća' Wikipedia na koju smo navikli da je na vrhu svakog search engina na udaru AI revolucije, što definitivno potvrđuje koliko je volatilna situacija s online trendovima.