Obavijesti

Tech

Komentari 0
INTERNET TRENDOVI

AI pojede klikove: Wikipediji pada broj ljudskih posjeta

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
AI pojede klikove: Wikipediji pada broj ljudskih posjeta
Foto:

Sve više odgovora na internetskim tražilicama stiže direktno iz AI-sažetaka pa korisnici rjeđe otvaraju izvorne stranice. Najnoviji podaci pokazuju da i Wikipedia osjeća pad “pravih” posjeta jer ljudi dobiju sažetak i ne kliknu dalje.

Wikimedia Foundation bilježi oko 8 posto manje ljudskih pregleda u zadnjim mjesecima u odnosu na lani, nakon što je pooštrila prepoznavanje botova pa odvojila stvarne posjete od automatiziranog prometa. Razlog vide u promjeni navika: Googleovi i drugi AI sažeci sve češće daju gotov odgovor na vrhu stranice, često temeljen na Wikipediji, bez potrebe da korisnik otvori članak. 

ZASTRAŠUJUĆE Umjetna superinteligencija mogla bi nas uništiti u trenu
Umjetna superinteligencija mogla bi nas uništiti u trenu

Gizmodo tvrdi kako “AI ubija ljudski promet” jer publika informaciju dobije u pregledu, a Wikipediji ostane manje klikova i manje interakcije s urednicima volonterima. Uz to, dio “rasta” koji se vidio proljetos ispao je lažan, sofisticirani botovi su izgleda glumili ljude, što je nakon nadogradnje filtara otkriveno i ispravljeno. 

POLITIKA I AI Korak u transparentnost: Kalifornija uvodi obveznu oznaku za chatbotove
Korak u transparentnost: Kalifornija uvodi obveznu oznaku za chatbotove

Fondacija zato gura službene kanale za pristup podacima i suradnje s tech tvrtkama, kako bi AI sustavi koristili Wikipediju “čisto” i uz kompenzaciju, umjesto grubog scrapinga. No čak i s tim, ostaje ključno pitanje: kako održati motivaciju zajednice i kvalitetu sadržaja ako sve više korisnika ostaje u AI-sažetku i ne dolazi na izvor. Trend potvrđuju i drugi mediji koji navode pad klikova te rast AI odgovora iznad rezultata pretrage. Izgleda da je i 'sveznajuća' Wikipedia na koju smo navikli da je na vrhu svakog search engina na udaru AI revolucije, što definitivno potvrđuje koliko je volatilna situacija s online trendovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kineski auti u Sloveniji i Srbiji jeftiniji su i po nekoliko tisuća eura nego kod nas? Evo zašto
ISTI MODEL, RAZLIČITA CIJENA

Kineski auti u Sloveniji i Srbiji jeftiniji su i po nekoliko tisuća eura nego kod nas? Evo zašto

U Sloveniji smo pronašli oglas za novi Forthing T5 EVO od 26.900 €. U Hrvatskoj je isti model 29.990 €. To je nemalih tri tisuće i nešto eura
Kineska raketa: Ovaj auto drži novi rekord na Nordschleifeu
TURBO BYD

Kineska raketa: Ovaj auto drži novi rekord na Nordschleifeu

YANGWANG U9 Xtreme temelji se na ultravisokonaponskoj platformi od 1200 volti i koristi četiri motora, svaki s mogućnošću okretanja do 30.000 o/min, ukupne snage veće od 3000 konjskih snaga
Kineska populacija pada - “vojska” od preko dva milijuna robota drži tvornice u pogonu
GLOBALNA EKONOMIJA

Kineska populacija pada - “vojska” od preko dva milijuna robota drži tvornice u pogonu

Kina ima sve manje radno sposobnih ljudi, ali istovremeno ubrzava automatizaciju proizvodnje. Najnoviji podaci pokazuju rekordne brojke industrijskih robota i potpuno automatizirane logističke centre koji kompenziraju manjak radnika.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025