Sve će postati jasnije 12. listopada u 10:55 sati, kada će Cuorerosso imati svjetsku premijeru u Parizu. Automobil će nakon predstavljanja ostati izložen do 18. listopada
BUDUĆNOST
Alfa najavila tajanstveni koncept: Zove se Cuorerosso
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Alfa Romeo nastavlja polako otkrivati detalje o svojem novom konceptnom automobilu koji će premijerno biti predstavljen 12. listopada na salonu automobila u Parizu. Nakon nekoliko zagonetnih najava sada znamo i njegovo ime: zvat će se Cuorerosso, što bi se najjednostavnije moglo prevesti kao Crveno srce.
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