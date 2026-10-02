Po prvi put su otkrili radijski signal s nekog egzoplaneta, evo što je krivac za te signale

Znanstvenici su uspjeli izravno zabilježiti prve ikad radio valove koji dolaze s planeta izvan našeg Sunčevog sustava. Iako ovakva otkrića često bude maštu o mogućoj izvanzemaljskoj komunikaciji, stvarni izvor signala zapravo je kolosalno magnetsko polje i spektakularna polarna svjetlost.

Divovski planet mlađi od Sunca

Revolucionarno otkriće temelji se na podacima prikupljenima pomoću sustava od 64 radio teleskopa MeerKAT u Južnoj Africi. Signali stižu s plinovitog diva poznatog kao Beta Pictoris b, koji se nalazi oko 63 svjetlosne godine od Zemlje i ima masu dvanaest puta veću od Jupitera. Zvjezdani sustav u kojem se nalazi ovaj planet vrlo je mlad, star tek oko 23 milijuna godina.

Stručnjaci sa Sveučilišta Harvard, koji su vodili istraživanje, isprva su bili iznenađeni rezultatima jer se signal savršeno poklapao s lokacijom samog planeta. Do sada su astronomi imali poteškoća s razdvajanjem signala zvijezde od signala planeta, ali u ovom slučaju uspjeli su precizno locirati izvor radio valova.

​- Znam da se radio signali često povezuju s potragom za izvanzemaljskom inteligencijom, ali ovo je nešto sasvim drugačije - rekao je Edo Berger, profesor astronomije na Harvardu.

Ovakav tip emisije poznat je iz našeg okruženja, jer slične signale proizvode Jupiter, Saturn i Sunce, no ovo je prvi put da su znanstvenici to uspjeli potvrditi na egzoplanetu.

Zaštitni štit i ekstremne aurore

Procesi koji stvaraju ove radio valove usko su vezani uz iznimno jako magnetsko polje samog planeta. Riječ je o aurorama, pojavi sličnoj sjevernoj svjetlosti na Zemlji, ali u znatno brutalnijim razmjerima. Nabijene čestice rotiraju unutar magnetskog polja velikom brzinom i pritom proizvode sjaj te snažan radio signal.

Znanstvenici ističu da nemaju svi planeti magnetsko polje, a oni koji ga posjeduju uživaju u prirodnom štitu koji sprečava da zvjezdani vjetrovi odnesu njihovu atmosferu. Otkriće ovakvog štita ključan je podatak za daljnje razumijevanje strukture udaljenih svjetova i uvjeta koji na njima vladaju.

​- Magnetsko polje na ovom planetu je barem dvjesto puta snažnije od magnetskog polja Jupitera - pojasnio je Berger razmjere ovog astronomskog fenomena.

*uz korištenje AI-ja