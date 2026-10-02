Obavijesti

Tech

Komentari 0
BETA PICTORIS B

Po prvi put su otkrili radijski signal s nekog egzoplaneta, evo što je krivac za te signale

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Po prvi put su otkrili radijski signal s nekog egzoplaneta, evo što je krivac za te signale
Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, Ralf Crawford (STScI)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Signali stižu s plinovitog diva poznatog kao Beta Pictoris b, koji se nalazi oko 63 svjetlosne godine od Zemlje i ima masu dvanaest puta veću od Jupitera

Admiral

Znanstvenici su uspjeli izravno zabilježiti prve ikad radio valove koji dolaze s planeta izvan našeg Sunčevog sustava. Iako ovakva otkrića često bude maštu o mogućoj izvanzemaljskoj komunikaciji, stvarni izvor signala zapravo je kolosalno magnetsko polje i spektakularna polarna svjetlost.

Divovski planet mlađi od Sunca

misija naglo skraćena Muskova divovska raketa prvi put dosegnula orbitu
Muskova divovska raketa prvi put dosegnula orbitu

Revolucionarno otkriće temelji se na podacima prikupljenima pomoću sustava od 64 radio teleskopa MeerKAT u Južnoj Africi. Signali stižu s plinovitog diva poznatog kao Beta Pictoris b, koji se nalazi oko 63 svjetlosne godine od Zemlje i ima masu dvanaest puta veću od Jupitera. Zvjezdani sustav u kojem se nalazi ovaj planet vrlo je mlad, star tek oko 23 milijuna godina.

Stručnjaci sa Sveučilišta Harvard, koji su vodili istraživanje, isprva su bili iznenađeni rezultatima jer se signal savršeno poklapao s lokacijom samog planeta. Do sada su astronomi imali poteškoća s razdvajanjem signala zvijezde od signala planeta, ali u ovom slučaju uspjeli su precizno locirati izvor radio valova.

​- Znam da se radio signali često povezuju s potragom za izvanzemaljskom inteligencijom, ali ovo je nešto sasvim drugačije - rekao je Edo Berger, profesor astronomije na Harvardu.

Ovakav tip emisije poznat je iz našeg okruženja, jer slične signale proizvode Jupiter, Saturn i Sunce, no ovo je prvi put da su znanstvenici to uspjeli potvrditi na egzoplanetu.

NOVI KORAK ZA STARSHIP Najmoćnija raketa ikad kreće na povijesni let oko Zemljine orbite
Najmoćnija raketa ikad kreće na povijesni let oko Zemljine orbite

Zaštitni štit i ekstremne aurore

Procesi koji stvaraju ove radio valove usko su vezani uz iznimno jako magnetsko polje samog planeta. Riječ je o aurorama, pojavi sličnoj sjevernoj svjetlosti na Zemlji, ali u znatno brutalnijim razmjerima. Nabijene čestice rotiraju unutar magnetskog polja velikom brzinom i pritom proizvode sjaj te snažan radio signal.

Znanstvenici ističu da nemaju svi planeti magnetsko polje, a oni koji ga posjeduju uživaju u prirodnom štitu koji sprečava da zvjezdani vjetrovi odnesu njihovu atmosferu. Otkriće ovakvog štita ključan je podatak za daljnje razumijevanje strukture udaljenih svjetova i uvjeta koji na njima vladaju.

​- Magnetsko polje na ovom planetu je barem dvjesto puta snažnije od magnetskog polja Jupitera - pojasnio je Berger razmjere ovog astronomskog fenomena.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljudi po Hrvatskoj objavljuju snimke kako ih auto vozi sam: Pogledajte kako radi Teslin FSD
VOZIM BEZ RUKUUUUU....

Ljudi po Hrvatskoj objavljuju snimke kako ih auto vozi sam: Pogledajte kako radi Teslin FSD

Jučer smo pisali da je Tesla dobila odobrenje za FSD u Hrvatskoj, a već danas po internetu kruže prvi videi vozača koji su uključili sustav na hrvatskim cestama. Prikupili smo najbolje.
VIDEO Sjeli smo u novi Hyundai Tucson: Ogroman zaokret u dizajnu, ovo su prvi dojmovi
FUTURISTIČKO I ROBUSNO

VIDEO Sjeli smo u novi Hyundai Tucson: Ogroman zaokret u dizajnu, ovo su prvi dojmovi

Hyundai je pokazao novu generaciju Tucsona, a promjene su vidljive na prvi pogled. SUV je narastao, dobio robusniji i futurističkiji dizajn te prostraniju unutrašnjost. Umjesto dosadašnjih dvaju spojenih zaslona, tu je novi 9,9-inčni digitalni kokpit i središnji ekran do čak 17 inča. Novi infotainment temelji se na Android Automotiveu, a tu su i napredni sustavi poput pomoći pri vožnji unatrag i prikaza prostora oko vozila. Tucson će biti dostupan kao benzinac, hibrid i plug-in hibrid do 288 KS. U Hrvatsku stiže u siječnju, a cijene još nisu poznate.
VIDEO Astronauti poletjeli na ISS na misiju od šest mjeseci, ponio i predmet star 100 godina
IZ UKRAJINE DO ORBITE

VIDEO Astronauti poletjeli na ISS na misiju od šest mjeseci, ponio i predmet star 100 godina

SpaceX je danas lansirao misiju prema ISS-u, a u kapsuli Dragon su NASA-ini astronauti Jessica Watkins i Luke Delaney, Kanađanin Joshua Kutryk te ruski kozmonaut Sergej Teterjatnikov. Kutryk je na put prema Međunarodnoj svemirskoj postaji ponio i neobičnu obiteljsku uspomenu – džepni sat star više od 100 godina. Sat je njegov pradjed donio iz Ukrajine u Kanadu, a sada je prvi put otputovao u svemir. Posada će na ISS-u provesti oko šest mjeseci.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026