Algebra ima MBA program za atraktivno zanimanje produkt menadžer. Prijave već traju

Algebra je predstavila novi program svoje MBA Poslovne škole namijenjen produkt menadžerima. Radi se o djelomičnoj kvalifikaciji, HKO razine šest, trajanja pet mjeseci čime se stječe 21 ECTS bod i naziv stručnog usavršavanja produktni menadžer/menadžerica.

Službeni početak programa je 13. travnja, a prijave se već zaprimaju na službenim Algebrinim web stranicama. Polaznici programa naučit će kako razvijati inovativne proizvode i raditi na stvarnim studijama slučaja tvrtki kao što su Netflix ili Amazon. Naučit će identificirati potrebe tržišta (korisnika/klijenta), analizirati strateški fit i poslovnu isplativost razvoja produkta, osmisliti potrebne funkcionalnosti produkta, definirati metrike praćenja i poboljšanja produkta, upravljati razvojem i testiranjem produkta u raznim fazama zrelosti, voditi tim i suradnju s ostalim odjelima unutar tvrtke te osmisliti marketinšku i komunikacijsku strategiju, kao i upravljati životnim ciklusom produkta.

U razvoju programa MBA Poslovne škole sudjelovali su stručnjaci iz industrije, od kojih će mnogi nastaviti djelovati kroz program kao predavači, a koji su iskustvo stjecali u tvrtkama poput Infobipa, Happeninga, Endave i sl.

- Možda i ključna uloga produkt menadžera je, između ostalog, biti ljepilo koje povezuje razne odjele kroz udaranje ritma imajući u vidu gdje i kada želimo isporučiti naš produkt. Tvrtke su organizirane na različite načine, ali u matrično-projektnoj organizaciji PM mora znati koje ljudske resurse treba za realizaciju produkta te kako i kada ih treba angažirati. Produkt menadžer također surađuje s upravom, financijama, marketingom i engineering timom i predstavlja glavnu sponu unutar tvrtke, ali i između očekivanja klijenta i tvrtke - ističe Arsen Šolić, voditelj katedre za e-leadership Algebra MBA Poslovne škole.

Foto: algebra

Program je lansiran u svrhu daljnje utilizacije Strategije pametne specijalizacije (S3) i razvoja vještina i kompetencija osoba zaduženih za upravljanje proizvodima prvenstveno u IT sektoru, ali i svim ostalim kompanijama koje su produktno orijentirane. Tvrtke će imati sve veće potrebe za zapošljavanjem stručnjaka, produkt menadžera, koji će znati upravljati cijelim ciklusom razvoja proizvoda i postavljati konkurentne i inovativne proizvodne strategije. To je posebno važno u kontekstu novog vala otkaza koji je zahvatio uslužni dio IT-a, te sve većeg nedostatka zaposlenika u IT tvrtkama koje su snažno okrenute razvoju vlastitih proizvoda visoke dodane vrijednosti.