Veliki dan za male izumitelje i STEM-ovce: Pokazat će što su naučili u Školi budućnosti

Roboti, inovacije, novi kreativni izumi i ideje učenika iz cijele Hrvatske, sve će to biti dio još jednog Innovation Daya ove subote, 11. svibnja u Infobipovom kampusu "Alpha Centauri" u Zagrebu. Veliki edukativni projekt koji tvrtke STEMI, Infobip i A1 uz podršku mnogih partnera već četiri godine provode u školama i ove sezone završava spektakularnim događajem na kojem će finalisti ovogodišnjeg STEMwave programa.

Foto: Stemi

Duboko zadovoljstvo postignutog

Više od 500 učenika uz više od stotinu nastavnika šest mjeseci je kreiralo, programiralo i dizajniralo robote koji plešu, AI aplikacije, IOT programe. Kako to izgleda u školama, te što Innovation Day znači za učenike, ispričali su nam mentori nekoliko timova.

Tim Osnovne škole Rovišće pobijedio je na prošlogodišnjem natjecanju. Sudjelovali su kategoriji "Robotika i automatizirani sustavi" u kojoj su imali izazovne zadatke sastavljanja i kalibriranja Hexapod robota, programiranja aplikacije, izrade 3D modela njegovih dijelova i pisanja programa s pomoću kojeg će robot na kraju i zaplesati.

- To je bio trenutak dubokog zadovoljstva jer sam vidjela kako su njihov trud, predanost i rad na projektu rezultirali velikim uspjehom. Osjećala sam se kao da sam svjedok njihovog osobnog i profesionalnog rasta, jer su pokazali izvanrednu sposobnost timskog rada, inovativnosti i upornosti - kazala je njihova mentorica i nastavnica Davorka Medvedović.

Pobjeda je djelovala izuzetno motivirajuće na njezine učenike. Dvije učenice koje su prošle godine bile u timu pobjednika ove su godine preuzele su ulogu mentorica novim članovima ekipe.

- Pobjeda na natjecanju imala je pozitivan utjecaj na nas i našu školu, osobito zbog toga što se radi o ruralnoj školi. Podigla je ugled škole i potaknula interes učenika za STEM područje. Osim toga, osnažila je suradnju između škole, lokalnih tehnoloških tvrtki i zajednice te potaknula razvoj inovativnih projekata u obrazovanju - ističe Davorka Medvedović.

Važno ih je potaknuti da se uključe

Među najboljima su se našli i učenici Gimnazije Bjelovar. Njihova mentorica i nastavnica Mihaela Kelava kaže kako su mislili da ih zezaju kad su objavljeni rezultati.

- Osjećaj radosti i ponosa, uz dozu nevjerice. Iznenadilo me da smo baš mi uz toliki broj uključenih škola uspjeli najbolje cijeli projekt provesti. Ne zato što sam smatrala da smo nešto loše napravili nego zato što su svi sudionici bili uključeni i angažirani s velikim žarom i voljom - kaže nam ona.

Foto: Stemi

S obzirom na to da se radi o gimnazijalcima, uz tehničke prepreke trebalo je uskladiti i gust školski raspored kako bi se zadržala koncentracija na zahtjevnom zadatku.

- Najveći izazov mi je uspjeti zainteresirati učenike da se uključe u ovaj projekt. Svi su "nabrijani" i željni raditi nakon što dobiju priznanje za svoj rad. A onda to malo splasne do početka iduće godine. Ključno je pridobiti učenike koji su zainteresirani za to područje rada i voljni odvojiti svoje vrijeme. Dakle, strategija mi je imati kvalitetnu "predizbornu kampanju" za uključivanje učenika u ovaj projekt - zaključuje Mihaela Kelava.

Kako kaže, ove su se godine ambiciozno uključili u tri programa, dva su odradili do kraja, a cijeli proces im je donio neka nova iskustva i naučene lekcije za buduće generacije.

Rad, marljivost i poštivanje rokova

Za projekt chatbota nagrađene su i bjelovarske učenice šestog razreda iz OŠ Orehovica. Njihova mentorica i nastavnica Tanja Oreški kaže kako je bila ponosna do neba, a rezultati su ih u potpunosti iznenadili.

- Prvo - nevjerica. Zar mi? Nemoguće! Onda - ponos. Povećanje samopouzdanja - kada su vidjele da, bez obzira što imaju samo 12 godina, s dobrom idejom i marljivim radom mogu doista sve što požele. A kasnije - uzbuđenje, trema, priprema prezentacije i govora... Svi osjećaji izmiješani u jedno - prisjeća se Tanja Oreški.

Foto: Stemi

Po njezinu mišljenju ključni uvjeti za uspjeh su rad, marljivost, upornost, timski rad, slušanje ideja svih članova tima: razumijevanje da je svaku ideju vrijedno razmotriti. Rasprava što se može izvesti, a što je ipak prezahtjevno. Međusobno uvažavanje, poštivanje rokova, kaže.

Motivacija drugim učenicima

Učenika bjelovarske Tehničke škole STEMI je lani nagradio za inicijativu. Leonardo je napravio vlastiti hexapod - cijeli dizajn i kod. Ukupno je napravio dva hexapoda, kaže njegov mentor i nastavnik Ljudevit Sakal.

- Mislim da je ta pobjeda odlična motivacija drugim učenicima da vide da se mogu napraviti čuda ako se dobro "zafrknu" rukavi. Od prošle godine držim fakultativni predmet Robotika na engleskom jeziku pa ovo je poslužilo kao odlična reklama da i ostali učenici upišu taj predmet - ističe Sakal dodajući kako su za ovu sezonu pripremili 3D dizajn.