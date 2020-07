Trump se okomio na Facebook i Amazon: 'Ja ću unijeti pravdu...'

Amazon, Facebook i Google zajedno drže 62% oglašavanja na internetu u SAD-u, pokazuju podaci tvrtke za istraživanje tržišta eMarketer, a Donaldu Trumpu toga je itekako dosta

<p>Čelnici četiri najveće američke tehnološke kompanije, Facebookov <strong>Mark Zuckerberg</strong>, Amazonov <strong>Jeff Bezos</strong>, Alphabetov <strong>Sundar Pichai</strong> i Appleov<strong> Tim Cook</strong>, u srijedu na daljinu svjedoče pred Kongresom. </p><p>Kongresnici ih ispituju ih jesu li njihove kompanije postale predominantne na tržištu. </p><p>Svjetski mediji pišu da se vjerojatno radi o "najviše moći i bogatstva" ikada okupljenog na istome mjestu u isto vrijeme.</p><p>Jedno od pitanja koje muči kongresnike je stupanj u u kojemu tri tehnološka diva kontroliraju tržište online oglašavanja.</p><p>Amazon, Facebook i Google zajedno drže 62% oglašavanja na internetu u SAD-u, pokazuju podaci tvrtke za istraživanje tržišta eMarketer.</p><p>Čelnici internetskih divova će također će morati odgovoriti na pitanja o njihovim poslovnim praksama i kako one utječu na manje konkurente.</p><p>Predsjednik <strong>Donald Trump</strong> zaprijetio je u srijedu da će "unijeti pravdu" u glavne tehnološke kompanije kroz donošenje izvršnih uredbi. </p><p>- Ako kongres ne unese pravdu među tehnološke divove, što se trebalo dogoditi godinama ranije, ja ću to učiniti osobno s izvršnim naredbama. U Washingtonu su godinama bile samo riječi, no ne i djela, a ljudi u našoj zemlji su siti i umorni od toga - napisao je Trump na Twitteru, društvenoj mreži koja nije prisutna na saslušanju.</p><p>Ove kompanije zajedno predstavljaju pet bilijuna dolara američke ekonomije.</p><p>Saslušanje u srijedu je prvi put da se Bezos, najbogatiji čovjek na svijetu, pojavljuje pred kongresom.</p><p>Njegovo bogatstvo je pod posebnim povećalom s obzirom na to koliko su se druge kompanije mučile s pandemijom koronavirusa.</p><p>Trump je već donosio uredbe protiv tehnoloških kompanija. Ranije ove godine potpisao je uredbu o smanjenju pravne zaštite društvenih mreža, nedugo nakon što je Twitter uz jedan njegov tvit postavio upozorenje o kršenju pravila i potrebi provjere činjenica koje je navodio.</p>