Amazon je otvorio dućan bez blagani: Sve će raditi senzori

Internetski div Amazon napravio je revoluciju u online kupovini, a od danas kreću u mijenjanje načina na koji kupujemo kruh i mlijeko i ostale namirnice otvaranjem prvog dućana bez blagajni.

Amazon Go dućan u Seattleu su proteklih godinu dana testirali radnici ove kompanije, a od ponedjeljka je ova pametna trgovina otvorena za obične građane.

Foto: JEFFREY DASTIN

Kod ulaska u dućan, kupci skeniraju svoju Amazon Go aplikaciju, a kombinacijom računalnog vida, strojnog učenja i senzora koji su smješteni po trgovini, trgovina vidi i prati što ste stavili u košaricu. Na izlasku iz dućana, sve to vam se automatski naplati na kartici.

Trgovina neće biti potpuno bez ljudi. Iako nisu potrebni blagajnici, tu će biti radnici koji će pripremati hranu, puniti police i pomagati kupcima. U trgovini će se tako uz razne namirnice moći kupiti i gotova jela.

Foto: JEFFREY DASTIN

No tijekom testa koji je pokrenut u prosincu 2016. godine, Amazon je imao i problema sa prepoznavanjem kupaca koji slično izgledaju i praćenjem djece koja su stavljala stvari na kriva mjesta na policama, piše BBC. Vjerojatno je zbog toga toliko dugo i trajalo otvaranje dućana za obične građane. Gianna Puerini, šefica Amazona Go, kaže kako se radi o tehnologiji koja nije postojala i da je ovo bio veliki korak za računalni vid i strojno učenje. Iz Amazona još ne navode kad će otvoriti ovakve Amazon Go trgovine u drugim američkim ili svjetskim gradovima.