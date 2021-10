"Zar ne možete dizajnirati električne aute tako da izgledaju poput normalnih?"

"Izgleda kao auto iz niskobudžetnog SF filma iz osamdesetih."

"Tako hladno i sterilno, gdje je tu srce?"

"Radite li još uvijek i aute za normalne ljude?"

"Sve ovo je nepotrebno ako auto ne može letjeti."

"Dajte napravite da nisam ovo vidio."

"To nije BMW!"

"Počnite opet raditi BMW-e."

Ovo su neki od komentara koji su osvanuli na društvenim mrežama kada su prvi puta pokazali novi iX. I danas je mišljenje mnogih slično. No BMW-u to ne smeta. Štoviše, sve ove komentare su iskoristili u svojem reklamnom spotu za iX uz zaključak: "Koji je vaš razlog za to da se ne mijenjate?" S tim spotom počela je i press konferencija na kojoj smo prvi puta uživo ugledali ovaj kontroverzni i istodobno fascinantni BMW.

BMW iX je zaista nešto drugačije za BMW, a njegov dizajn je i dalje "prva točka" u svim raspravama i komentarima oko ovog automobila. Zanimljivo, glavni "krivac" za izgled iX-a je Domagoj Đukec, poznati hrvatski dizajner koji je u BMW-u glavni dizajner i bez čijeg blagoslova niti jedan auto ne može poprimiti svoj konačni izgled. Đukecovi dizajni su i ranije postali predmet kontroverzi sve većih i većih "bubrega" na masci koji se dijelu obožavatelja BMW-a uopće ne sviđaju. BMW iX je te "bubrege", ali i mnoge druge dizajnerske elemente doveo do ekstrema tako da zaista ne izgleda kao tipičan BMW, no to je bio i cilj. Privući mnogo pažnje i nove kupce BMW-om koji izgleda drugačije zato što zaista i jest - mnogo drugačiji.

Sviđa li vam se izgled iX-a ili ne je stvar preferencija i ukusa, a mi ćemo se ovdje držati samo činjenica. iX nije prvi električni BMW, i3 je tu još od 2013. kao jedan od prvih pionira nove svjetske elektromobilnosti. Novi iX je ipak osjetno napredniji i moćniji automobil. Dimenzijama je sličan velikom SUV-u X5, dugačak je gotovo pet metara, odnosno 495 centimetara.

Novi iX se nudi u četiri razine opreme koje se ne razlikuju samo po opremi nego i po izgledu. Na primjer verzije sa Sport paketima opreme imaju prilično različite prednje dijelove od verzija Essence. U unutrašnjosti se nude tri razine opreme koje se također razlikuju po izgledu i materijalima. Sama unutrašnjost je potpuno digitalizirana. Kabinom dominiraju dva LCD zaslona koji su zapravo spojeni u jednu cjelinu. Ispred vozača, na zakrivljenom zaslonu dijagonale 12,3 inča, su digitalni instrumenti koje je moguće personalizirati, a u sredini je napredni zakrivljeni zaslon dijagonale čak 14,9 inča. Auto ima mnogo manje klasičnih tipki od drugih modela BMW-a, ali nije se u potpunosti odustalo od njihovog korištenja kako bi se zadržala visoka razina ergonomije.

BMW je posebno ponosan na materijale koji su korišteni u izradi unutrašnjosti kako bi se naglasila ekološka komponenta i pomoglo očuvanju okoliša. Koža je tako štavljena ekstraktom lista masline, a ne kemikalijama, tkanine su od prirodne vune, nema kromiranih dijelova, tepisi su napravljeni od Econyla, a dijelovi plastike od starih ribarskih mreža. U proizvodnji iX-a se također koriste 100 posto obnovljivi izvori energije.

BMW je ponosan i na neke nove tehnologije. Tako je grijanje unutrašnjosti izvedeno pomoću grijanih površina, a ne klasičnim sustavom ventilacije što donosi mnogo prirodniji osjećaj topline. Tu je digitalni ključ, odnosno mogućnost da se mobitel koristi kao ključ za automobil, kao i kod Tesle. Ova mogućnost za sada funkcionira samo uz iPhone, zbog sigurnosti njegovog operativnog sustava.

Pogon automobila je impresivan kao i sam auto. Za sada se nude dvije verzije. Osnovna verzija iX xDrive40 ima motore ukupne snage 326 KS. I bateriju kapaciteta 71 kWh. Ubrzanje do 100 km/h kod ovog modela traje 6,1 sekundu, a doseg po WLTP-u je 425 kilometara. Mnogo impresivniji je iX xDrive50 čiji motori razvijaju čak 523 KS, a baterija ima kapacitet od čak 105 kWh što je trenutno jedan od najvećih baterijskih kapaciteta od svih električnih auta na svijetu. Ubrzanje do 100 km/h u ovom autu traje samo 4,6 sekundi a doseg je s 630 kilometara također među najboljima na svijetu.

I snaga punjenja je odlična. Slabiji model može su puniti maksimalnom snagom struje od 150 kW, dok je kod snažnijeg modela ta granica 200 kW. Na punjačima velike snage 80 posto kapaciteta baterije kod oba se modela napuni za manje od 40 minuta. Maksimalna snaga AC punjenja je 11 kW.

O vozim karakteristikama automobila ne možemo puno reći jer na premijeri još nismo dobili priliku provozati auto. BMW tvrdi da iX nudi novu razinu udobnosti, vrhunski audio komfor i potpuno novo iskustvo vožnje. Također, zvučna kulisa, odnosno umjetni zvuk auta bi trebao biti vrlo impresivan jer je za njegovo skladanje bio zadužen proslavljeni skladatelj Hans Zimmer, nijemac koji je skladao soundtrackove za desetke Hollywoodskih blockbustera.

Novi iX je već stigao u prodajne salone BMW-a, a cijene iznose 633.994 kn za osnovni xDrive40 i 840.066 kn za xDrive50. Velike su to svote, no u usporedbi s konvencionalnim X5 podjednake snage iX je osjetno jeftiniji.