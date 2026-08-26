AOC cilja na zahtjevne gamere s dva nova QD-OLED monitora

AOC je na Gamescomu 2026 predstavio dva nova AGON PRO QD-OLED monitora, 34-inčni ultrawide model AGON PRO AGP346UCSD i 48,9-inčni superwide AGON PRO AGP497UCZD. Riječ je o novim modelima namijenjenima igračima kojima su u prvom planu visoke stope osvježavanja, brz odziv i kvaliteta prikaza. AOC se ove godine nakon 2019. ponovno predstavlja publici Gamescoma, a posjetitelji na štandu kompanije oba nova monitora mogu isprobati kroz demonstracije i igranje.

34-inčni ultrawide OLED sa 360 Hz

Foto: AOC

Prvi od dva nova modela je AGON PRO AGP346UCSD, 34-inčni ultrawide monitor s QD-OLED panelom pete generacije.

Monitor ima stopu osvježavanja od 360 Hz i deklarirano vrijeme odziva od 0,03 ms GtG. Koristi WQHD format u omjeru stranica 21:9, koji omogućuje šire vidno polje i bolju perifernu preglednost tijekom igranja.

Model ima i certifikat VESA DisplayHDR True Black 500, a AOC ističe visoki kontrast te živopisni i precizni prikaz boja.

48,9-inčni superwide format 32:9

Foto: AOC

Drugi predstavljeni model, AGON PRO AGP497UCZD, znatno je veći i dolazi s 48,9-inčnim SuperWide zaslonom omjera stranica 32:9.

Takva površina odgovara kombinaciji dva 27-inčna QHD monitora, ali bez središnjeg okvira između zaslona.

Monitor ima stopu osvježavanja od 240 Hz, a široki format posebno je namijenjen igrama u kojima je važan periferni pregled, poput simulacija vožnje, simulatora letenja i avantura otvorenog svijeta.

AOC ovaj model pozicionira i kao rješenje za produktivnost. Ugrađen je KVM preklopnik, kao i USB-C Power Delivery snage 90 W.

Oba nova monitora pokrivaju najmanje 99 posto DCI-P3 prostora boja, a dolaze s trogodišnjim jamstvom koje uključuje i zaštitu od OLED burn-in efekta.

Na štandu i monitor od 610 Hz te novi Tandem WOLED model

Uz dva nova QD-OLED modela, AOC na Gamescomu predstavlja i druge monitore iz svoje gaming ponude.

Posjetitelji mogu isprobati AGON PRO CS24A sa stopom osvježavanja od 610 Hz kroz Counter-Strike 2 sadržaj i posebno dizajniranu mapu.

Na posebnim gaming stanicama prikazuje se i NVIDIA G-SYNC Pulsar tehnologija na monitoru AGON PRO AG276QSG2.

U središtu AOC-ova štanda nalazi se boksački ring u kojem kompanija predstavlja novu AGON 7 seriju. Predvodi je AGON PRO AGP277QKDC, prvi AGON by AOC monitor s Tandem WOLED tehnologijom i Dual Frame Modeom od 540 odnosno 720 Hz.

Oko središnjeg dijela štanda postavljeno je pet gaming zona u kojima se mogu isprobati različiti monitori i tehnologije, od modela namijenjenih esportu do OLED, ultrawide i superwide zaslona.

Dostupni od rujna

Modeli AGON PRO AGP346UCSD i AGON PRO AGP497UCZD u prodaju bi trebali stići tijekom rujna 2026., a preporučena maloprodajna cijena navedena u priopćenju iznosi 999 eura.