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TREĆI JEDNOROG U HRVATSKOJ

Hrvatski startup Daytona postao jednorog: Tvrtka sad vrijedi čak milijardu dolara

Piše 24sata,
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Hrvatski startup Daytona postao jednorog: Tvrtka sad vrijedi čak milijardu dolara
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Foto: Daytona
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Startup koji su osnovali Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić prikupio je 60 milijuna dolara u novoj investicijskoj rundi

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Hrvatski startup Daytona dosegnuo je valuaciju od milijardu dolara nakon što je u novoj investicijskoj rundi prikupio 60 milijuna dolara. Time se pridružio skupini jednoroga, odnosno privatnih startup tvrtki procijenjenih na najmanje milijardu dolara. Tvrtku su osnovali poduzetnici Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić, a sjedište joj je u San Franciscu. Tim radi i u Splitu te Zagrebu.

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Daytona je treća tvrtka iz Hrvatske koja je dosegnula taj status, nakon Infobipa i Rimca. Investicijsku rundu predvodio je FirstMark Capital, fond koji je ranije ulagao u Airbnb, Pinterest, Shopify, Discord i Riot Games. Isti je fond predvodio i Daytoninu prethodnu rundu, Seriju A vrijednu 24 milijuna dolara.

Foto: Daytona

Oko 50 milijuna dolara u novoj rundi osigurali su postojeći ulagači, a Daytona je ukupno prikupila oko 91 milijun dolara, objavio je Fortune. Među novim ulagačima našli su se Patrick Collison iz Stripea, Tobi Lütke iz Shopifyja, Aravind Srinivas iz Perplexityja, Adam D’Angelo iz Quore i Eric Yuan iz Zooma. Uložili su i Qualcomm Ventures, Samsung Next te Okta Ventures.

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Daytona je isprva razvijala alat za postavljanje razvojnih okruženja velikim tvrtkama. Osnivači su zatim zaključili da će i AI agentima trebati vlastita računala te su proizvod usmjerili na sandboxe, izolirana virtualna računala u kojima agenti mogu pokretati kod i koristiti alate. Burazin je za Fortune rekao da Daytona novi sandbox može pripremiti za 60 milisekundi, dok pokretanje virtualnog stroja na servisima AWS, Azure ili Google Cloud može potrajati od 30 sekundi do nekoliko minuta.

- Inference cloud mjesto je na kojem agent razmišlja, a naš cloud mjesto je na kojem agent radi - rekao je Ivan Burazin za Fortune.

Među klijentima Daytone nalaze se Anthropic, OpenAI, Nvidia, Meta, Cursor, Cognition i Cohere. Snorkel je na platformi pokrenuo više od milijun sandboxa, objavio je Fortune. Prema Burazinovim podacima, Daytonin prihod preračunat na godišnju razinu porastao je 25 puta između siječnja i rujna, a tvrtka je u tom razdoblju prosječno rasla 50,9 posto mjesečno.

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Burazin je za Netokraciju rekao da su osnivači napustili prvotni proizvod, iako je imao klijente i donosio prihod. Kao najveću pogrešku naveo je to što proizvod nije odgovarao potrebama tržišta. Zato, prema njegovim riječima, tvrtka redovito prilagođava poslovni i tehnički smjer proizvoda.

- Svaka tri mjeseca lagano repozicioniramo proizvod, i s poslovne i s tehničke strane, kako bismo ga uskladili s onim što tržište treba – rekao je Burazin za Netokraciju.

*uz korištenje AI-ja

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