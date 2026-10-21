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NAVALA NA IPHONE DUO Naručiš pa ga čekaš mjesecima: Pitali smo naše operatere hoće li iPhone Duo kasniti i za Hrvate

Zbog velike potražnje i ograničenih zaliha, kupci u Hrvatskoj mogli bi čekati na isporuku novog iPhonea Duo dulje nego što se očekivalo, dok telekomunikacijski operateri procjenjuju situaciju s početnim količinama.

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Appleov novi preklopni telefon iPhone Duo izazvao je velik interes kupaca, a na pojedinim tržištima kupci koji ga žele nabaviti morat će čekati sve do 2027. godine. Zbog ograničenih zaliha i složene proizvodnje Apple je ograničio kupnju na najviše dva uređaja po kupcu, dok su se rokovi isporuke za neke konfiguracije već znatno produljili.

Kakva je situacija u Hrvatskoj, provjerili smo kod domaćih telekomunikacijskih operatera. Njihovi odgovori pokazuju da će dostupnost uređaja uvelike ovisiti o početnim količinama koje Apple dodijeli pojedinim tržištima, ali i o tome koliko će se snažan interes domaćih kupaca nastaviti nakon početka prodaje.

Iz A1 Hrvatska poručuju da su predbilježbe za iPhone Duo još u tijeku, no dosadašnji rezultati već pokazuju da je riječ o najvećem početnom interesu koji su zabilježili za neki preklopni telefon.

- Preklopni iPhone za Apple korisnike sasvim je nova kategorija uređaja, pa će kvalitetna usporedba moći biti moguća tek kada proizvod postigne određenu zrelost na tržištu - navode iz A1.

Dodaju kako dinamika isporuke ovisi o globalnoj potražnji i načinu na koji Apple raspoređuje uređaje po tržištima. Zbog velikog interesa očekuju da bi prve isporuke u Hrvatskoj mogle trajati dulje nego što je to uobičajeno pri predstavljanju novog modela.

Količine za hrvatsko tržište usklađuju s Appleom, a korisnike koji su se predbilježili redovito će obavještavati o očekivanim rokovima isporuke.

HT: Isporuke u siječnju 2027. već se spominju na drugim tržištima

Hrvatski Telekom također potvrđuje velik interes za novi model, ali upozorava da su početne količine ograničene. Prema njihovu iskustvu, ograničena dobava novih Appleovih uređaja može potrajati i do prosinca, a u nekim slučajevima dostupnost se ne normalizira tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

U HT-u ističu da je globalna dobava iPhonea Duo posebno ograničena zbog složenosti proizvodnje te da su početne količine modela s manjim memorijskim kapacitetom već rasprodane.

– S obzirom na to da se na nekim drugim tržištima već komuniciraju isporuke u siječnju 2027., očekujemo da rokovi u Hrvatskoj neće biti kraći – poručuju iz Hrvatskog Telekoma.

Dodaju da se isporuke povijesno ponajprije usmjeravaju prema većim tržištima, poput SAD-a, Azije i zapadne Europe, što može utjecati i na dostupnost uređaja u Hrvatskoj.

Pretprodaja u HT-u je u tijeku, a narudžbe putem njihove internetske stranice obrađivat će prema načelu „prvi kupljen, prvi isporučen”. Prve isporuke trebale bi početi 23. listopada u 8 sati, u skladu s pravilima koja je propisao Apple. Uređaje će kupcima dostavljati kurirska služba. Iz HT-a pritom ne otkrivaju koliko su uređaja osigurali za hrvatsko tržište. Kupci će prilikom narudžbe dobiti informacije o dostupnosti i očekivanom roku isporuke.

Telemach: Potražnja je manja nego za etablirane modele

Za razliku od A1-a, koji bilježi rekordan početni interes za preklopni telefon, u Telemachu navode da je potražnja za iPhoneom Duo trenutačno manja nego za već etabliranim modelima iz Appleove ponude.

Ipak, i oni upozoravaju na ograničene početne količine i moguća kašnjenja.

– Dostupnost i brzina isporuke prvenstveno ovise o dinamici isporuka proizvođača. S obzirom na ograničene početne količine te najavljena kašnjenja, Telemach je u kontinuiranoj komunikaciji s dobavljačem kako bi korisnicima osigurao pravodobne informacije o očekivanim rokovima isporuke – navode iz operatera.

Kada će iPhone Duo stići do hrvatskih kupaca?

Odgovori operatera pokazuju da će početak prodaje u Hrvatskoj obilježiti ograničena dostupnost, no zasad nema jedinstvene procjene koliko bi kupci mogli čekati na svoj uređaj. Dok A1 već bilježi snažan interes i očekuje nešto dulje početne rokove isporuke, HT upozorava da bi čekanje moglo potrajati do 2027. godine, ovisno o dostupnosti na pojedinim tržištima.

Telemach zasad ne iznosi konkretnu procjenu rokova, već naglašava da oni ovise o proizvođaču.