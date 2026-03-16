Apple otkrio AirPods Max 2: Izgledaju isto, koštaju isto, evo zašto misle da će opet biti hit

Šest godina nakon lansiranja prve generacije svojih premium slušalica, Apple je predstavio nasljednika - AirPods Max 2. Na prvi pogled, promjena gotovo da i nema. Dizajn je ostao identičan, prepoznatljiv po aluminijskim čašicama i mrežastoj traci za glavu, a čak je i cijena zadržana na 549 američkih dolara. Težina od 386 grama, koja je nekima bila zamjerka kod originala, također je nepromijenjena. Ipak, sve ključne nadogradnje kriju se iznutra, gdje novi H2 čip donosi revoluciju u performansama i otvara vrata nizu pametnih funkcija.

Moćni H2 čip kao srce promjene

Glavna zvijezda novog modela nedvojbeno je Appleov H2 čip, koji zamjenjuje zastarjeli H1. Ovaj potez omogućio je značajna poboljšanja u računalnoj obradi zvuka, a najviše se ističe aktivno poništavanje buke (ANC). Iz Applea tvrde kako je novi sustav, zahvaljujući H2 čipu i naprednim algoritmima, čak 1,5 puta učinkovitiji u blokiranju neželjenih vanjskih zvukova poput buke motora zrakoplova. Uz to, H2 donosi i cijeli paket inteligentnih značajki poznatih s AirPods Pro slušalica. Tu je Adaptive Audio, koji automatski prilagođava razinu buke i propuštanja zvuka ovisno o okruženju, te Conversation Awareness, funkcija koja sama stišava glazbu i pojačava glasove kada korisnik započne razgovor. Tu su i Voice Isolation za kristalno čiste pozive te Personalised Volume, koji s vremenom uči korisnikove preferencije.

Funkcije koje mijenjaju pravila igre

Osim poboljšanja postojećih mogućnosti, AirPods Max 2 donosi i nekoliko potpuno novih funkcija koje ga čine svestranijim alatom. Jedna od najzanimljivijih je Live Translation, koja uz pomoć Apple Intelligence tehnologije omogućuje prevođenje razgovora u stvarnom vremenu, ali za odabrane jezike. Kreativci će posebno cijeniti dvije nove mogućnosti. Prva je Camera Remote, koja omogućuje korištenje Digital Crown gumba kao daljinskog okidača za kameru na iPhoneu ili iPadu. Druga je značajno poboljšano snimanje zvuka, koje Apple sada opisuje kao "studijsku kvalitetu", što će biti korisno podcasterima i glazbenicima. Nova je i mogućnost interakcije sa Siri obavijestima jednostavnim kimanjem ili odmahivanjem glavom.

Zvuk i povezivost na višoj razini

Apple nije zaboravio ni na ono najvažnije - samu kvalitetu zvuka. U AirPods Max 2 ugrađeno je novo pojačalo visokog dinamičkog raspona koje, prema navodima tvrtke, donosi čišći zvuk i precizniju reprodukciju. Poboljšan je i Spatial Audio, s boljim pozicioniranjem instrumenata i prirodnijim tonovima. Za audiofile je važna informacija da slušalice sada putem priloženog USB-C kabela podržavaju 24-bitni, 48 kHz lossless audio. Nadograđena je i bežična veza na Bluetooth 5.3, što osigurava smanjenu latenciju, posebno važno za igranje igara. Baterija je ostala na razini prethodnika, s do 20 sati slušanja uz uključeni ANC. Nove slušalice dolaze u pet boja - Midnight, Starlight, plavoj, ljubičastoj i narančastoj, a prednarudžbe kreću 25. ožujka.