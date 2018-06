Apple otkriva novitete: Stiže novi iOS i puno pametnija Siri

Tim Cook se na početku prezentacije pohvalio brojkom od 20 milijuna developera koji rade na Appleovim platformama. Svakog tjedan App Store ima čak 500 milijuna posjetitelja, a kroz ovu trgovinu developeri su zaradili 100 milijardi dolara.

Craig Federighi predstavio je iOS 12. Njegove prednosti bit će performanse. Uređaji bi trebali biti brži i responzivniji, a nadogradnju će moći instalirati svi koji imaju iOS 11. Odnosno, ove godine nema zastarijevanja iPhonea.

Foto: ELIJAH NOUVELAGE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Istaknuo je i novi format za 3D grafike, USDZ, koji je razvijen u suradnji s Pixarom, a kojeg će prihvatiti i Adobe. Novi ARKit 2 donosi bolje praćenje lica, dijeljenje iskustava na više uređaja te bolje prikazivanje 3D scena. Nadogradit će se i Photos - dobit će "pametno" pretraživanje po sadržaju, ljudima, mjestima i slično.

S novim iOS-om stići će i dugo iščekivana nova Siri. Siri će moći aktivirati mnoge akcije putem aplikacije Shortcutsa. Dolazi i nova opcija koja će omogućiti korisnicima da otklone smetnje koje im donosi mobitel, kao što su to primjerice brojne notifikacije. Nadogradnjom opcije Do Not Disturb uklonit će se sve notifikacije tijekom noći ili vremena kada ne želite konstantno gledati u mobitel.

Foto: Christoph Dernbach/DPA/PIXSELL

Aplikacija Screen Time omogućit će korisnicima da prate koliko vremena troše na mobitelu tijekom dana. Čak će biti moguće postaviti vremenska ograničenja korištenja aplikacije što će biti dobro upravo za roditelje koji će moći pratiti i regulirati koliko im dijete provodi vremena na mobitelu.

Novi iOS će omogućiti da Animojiji mogu isplaziti jezik, a svaki korisnik moći će izraditi i svoj emoji, Memoji.

Posljednja nadogradnja što se tiče aplikacija odnosi se na FaceTime u kojem će sada biti moguće ostvariti grupni poziv s čak 32 sudionika.

Nova godišnja konferencija Applea

Appleova godišnja WWDC konferencija za brojne fanove američkog diva prilika je da vide što će im donijeti novi iOS koji stiže na njihove mobitele u rujnu, ali i druga iznenađenja koja krije Apple. Ove godine nadaju se kako će iOS 12 biti 'popeglan' kako bi se izbjegle mnoge rupe prošlogodišnjeg modela. Upravo bi softver trebao biti u fokusu konferencije, a šture glasine proteklih dana sugerirale su da hardverske novitete ne treba očekivati.

Tako se očekuje da će Siri dobiti veliku nadogradnju kojom bi trebala konkurirati digitalnim asistentima iz Googlea i Amazona. Novitete bi mogli vidjeti i na području proširene stvarnosti te alata za praćenje zdravlja i upravljanje fotografijama. Osim iOS-a, vidjet ćemo i što donose novi softveri za računala, sat i AppleTV.

Konferencija počinje u 19 sati, a možete je pratiti uživo na Appleovim stranicama, ali trebate imati Safari ili Microsoft Edge.