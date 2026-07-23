Apple sprema odluku koja će razbjesniti vlasnike Macbooka

Čini se da su na horizontu velike promjene za Appleove MacBookove. Jedna od najvećih je glasina o MacBooku Ultra s OLED zaslonom, i to je nešto čemu se treba veseliti.

To je smjer u kojem Apple ide sa svojim M-serijama čipova, sudeći prema najnovijim glasinama koje je objavio poznati zviždač Mark Gurman. U prošlotjednom izdanju svog newslettera Power On za Bloomberg, Gurman je iznio hrpu svježih informacija o Appleovom planu za procesore te nadolazeće M6, M7 i M8 čipove.

Preskakanje generacije radi umjetne inteligencije

Gurman nam govori - i imajte na umu, ovo su sve samo glasine, ali svejedno spekulacije koje otvaraju oči - da Apple radi nešto vrlo drugačije s idućom generacijom M čipova. M6 će se sastojati samo od osnovnog čipa, bez snažnijih varijanti, što je nešto što Apple nikada prije nije učinio; uvijek su postojale Pro i Max verzije (ako ne i Ultra).

Razlog tome je, čini se, što Apple želi brže uvesti M7 seriju, pri čemu bi M6 debitirao krajem ove godine, a M7 uslijedio u prvoj polovici 2027., samo šest mjeseci kasnije. M7 će imati punu postavu Pro, Max i Ultra čipova, pri čemu prva dva stižu krajem 2027., a Ultra tijekom 2028. godine. Gurman vjeruje da je ovo Appleov trenutni plan, a razlog za žurbu prema M7 je umjetna inteligencija.

To će bez sumnje izazvati brojne uzdahe. Gurman teoretizira: "Razlog za ovaj prekid tradicije: AI. Apple je planirao velike nadogradnje za neuronsku obradu za M7 obitelj i na kraju je odlučio da su ta poboljšanja dovoljno važna da opravdaju ubrzanje sljedeće generacije umjesto dovršetka M6 linije."

Dalje se navodi da Apple, osim ovoga, "već razvija M8 čipove s još većim AI sposobnostima" koji bi trebali stići 2028. godine. Gurman zaključuje: "Zaključak je da AI više nije samo još jedna značajka koju Appleovi čipovi trebaju podržavati. Sada oblikuje kako se ti proizvodi dizajniraju i kada se isporučuju."

Je li to pametan put?

Dakle, što nas točno ovdje brine? Očito postoji snažna naznaka da umjetna inteligencija preuzima puno središnju ulogu kod Mac čipova, a s obzirom na to što se trenutno događa s MacBookovima, moram se zapitati o mudrosti toga - i kako bi to moglo utjecati na Appleovu prodaju računala.

Trenutno je prodaja Macova snažna i znatno potaknuta lansiranjem MacBooka Neo u ožujku 2026., povoljnog prijenosnika koji se nedvojbeno rasprodao s polica. Međutim, nedavna poskupljenja donekle su ohladila te prodajne izglede, pogodivši čak i MacBook Neo, koji je poskupio za 100 američkih dolara.

Iako je čudno da uređaj dobije ovakvo poskupljenje tako brzo nakon lansiranja, s obzirom na potražnju za Neom, neće biti zanemaren zbog ovog povećanja. Teže je prihvatiti oštrija poskupljenja MacBook Aira, a kao što smo istaknuli prije nekoliko tjedana, neki cjenovno prihvatljivi Windows 11 prijenosnici sada izgledaju puno primamljivije nakon Appleovih poskupljenja.

Gledajući po Redditu, nije teško pronaći puno nezadovoljstva zbog poskupljenja MacBooka. Postoji značajna tjeskoba kod nekih ljudi koji su razmišljali o kupnji novog Appleovog prijenosnika, a zatim su gledali kako cijene rastu te sada osjećaju suprotno od kajanja kupca. Neki od tih ljudi djeluju svojim novčanicima, zatvarajući ih i obećavajući da će pričekati bolju priliku za kupnju.

Kriza s RAM-om i uranjanje u AI

To bi moglo biti dugo čekanje. U posljednje vrijeme čujemo puno tmurnih vijesti o pogoršanju krize s RAM-om kasnije ove godine i u 2027. - možda i puno gore. Situacija s opskrbom memorijom je, naravno, ono što je natjeralo Apple da digne cijene Macova, i teško je vidjeti kako će proizvođač MacBooka nastaviti odolijevati ovoj oluji ako se pogorša sljedeće godine, s obzirom na to da su njegovi resursi u smislu nakupljenih zaliha RAM-a (ili SSD-ova) očito pri kraju.

Ne mislim da išta od ovoga sluti na dobro za prodaju Macova sljedeće godine, s obzirom na pritisak oko novih poskupljenja. A onda se vraćamo na ovaj očiti ponovni fokus na umjetnu inteligenciju, što nije dobro primljeno na Redditu i drugim društvenim mrežama.

Evo jednog korisnika Reddita koji sve to lijepo sažima: "Spremao sam se kupiti novi MacBook da zamijenim svoj M1 Pro s oslabljenom baterijom i malim prostorom za pohranu. Ali onda je Apple podigao cijene za gotovo 20 posto. A sada se strmoglavo bacaju u AI. Možda je vrijeme da pogledam Framework prijenosnike."

Trenutno postoji snažan otpor prema umjetnoj inteligenciji, bilo da se radi o golemim podatkovnim centrima koji troše ogromne količine energije, ili o Copilotu u Windowsima 11, pa i Apple Intelligenceu. Stoga ne iznenađuje da je ideja o "strmoglavom bacanju u AI" dočekana s puno skepticizma. Problem je što se čini da je sve to vrlo neizvjesno, a Apple navodno sada gradi svoju Mac strategiju oko toga. Čini se kao skok u nepoznato, u najmanju ruku, i ne čudi me što to čini obožavatelje Maca nervoznima.



*uz korištenje AI-ja