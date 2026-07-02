Sklopivi iPhone Ultra mogao bi koštati i do 3000 dolara? Apple ih naručuje čak 10 milijuna

Apple planira ozbiljno zakoračiti na tržište sklopivih pametnih telefona s novim, premium modelom koji će vjerojatno nositi naziv iPhone Ultra. Prema najnovijim izvješćima iz lanca opskrbe, tvrtka je značajno povećala svoje proizvodne ciljeve za ovaj uređaj, signalizirajući velika očekivanja od svog prvog iskoraka u novu kategoriju. Uz visoke proizvodne brojke, očekuje se i paprena cijena koja će ovaj model smjestiti u sam vrh mobilne ponude na globalnom tržištu.

Povećane narudžbe i velika očekivanja

Prema novom izvješću koje prenosi Nikkei Asia, Apple je podigao cilj proizvodnje sklopivog iPhonea na otprilike deset milijuna primjeraka. Ovo predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodne procjene, koje su se prije samo nekoliko mjeseci kretale u rasponu od sedam do osam milijuna jedinica. Ovaj potez sugerira da Apple ima veliko povjerenje u potražnju za svojim prvim sklopivim uređajem, unatoč njegovoj očekivano visokoj cijeni.

Izvori upoznati sa situacijom navode kako je Apple već obavijestio svoje dobavljače o novim planovima.

​- Apple je poručio dobavljačima da se pripreme za proizvodnju oko 10 milijuna sklopivih iPhonea ove godine, što je povećanje u odnosu na raniju prognozu od sedam do osam milijuna jedinica. Također su im rekli da rezerviraju neke zajedničke komponente i dijelove koji se koriste u seriji iPhone 17 za nadolazeću premium seriju iPhone 18, budući da se tehnološki div agresivno kreće kako bi osigurao komponente usred stalnih nestašica - navode izvori.

Osim sklopivog modela, izvješće dodaje da će se dodatnih 70 milijuna jedinica sastojati od novih modela iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Ukupno se u drugoj polovici 2026. godine očekuje uvođenje oko 80 milijuna novih modela iPhonea, čime bi se ukupan broj naručenih jedinica za cijelu godinu popeo na 220 milijuna. Neki dobavljači čak su dobili prognozu o narudžbama do 85 milijuna novih iPhonea u drugoj polovici godine.

Premium cijena za uređaj koji mijenja pravila igre

Kao što se i očekivalo od prvog Appleovog uređaja u novoj kategoriji, iPhone Ultra nosit će premium cijenu. Analitička kuća IDC nedavno je predvidjela da će prosječna prodajna cijena ovog modela iznositi oko 2500 američkih dolara, dok bi verzije s većim kapacitetom pohrane mogle doseći cijenu i do 3000 dolara. Time bi iPhone Ultra postao jedan od najskupljih pametnih telefona na tržištu, pozicionirajući se kao luksuzni tehnološki proizvod.

Ulazak Applea na ovo tržište smatra se potencijalnom prekretnicom. Analitičari vjeruju da bi upravo pojava sklopivog iPhonea mogla potaknuti masovno prihvaćanje ove tehnologije, koja je dosad bila rezervirana za entuzijaste i one dubljeg džepa. Trenutno tržištem dominira Samsung, uz sve jaču prisutnost kineskih proizvođača poput Honora i Xiaomija, no Appleov dolazak zasigurno će iz temelja promijeniti dinamiku tržišne utakmice.

Što to znači za ostatak ponude?

Očekuje se da će Apple predstaviti iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i sklopivi iPhone Ultra u rujnu. Iako je moguće da će sklopivi model stići na tržište nešto kasnije od Pro modela, i dalje se očekuje da će biti dostupan do kraja godine.

Zanimljivo je da Apple navodno ne planira zamijeniti standardni iPhone 17 model novim iPhoneom 18 sve do proljeća. To bi produžilo životni vijek iPhonea 17 na tržištu s uobičajenih 12 na otprilike 18 mjeseci. Slična sudbina očekuje i model iPhone Air, predstavljen u rujnu 2025., čiji se nasljednik također ne očekuje prije proljeća 2026. godine. Ova promjena u strategiji mogla bi značiti da Apple redefinira svoje cikluse osvježavanja proizvoda kako bi napravio mjesta za novu, ultra-premium kategoriju.

*uz korištenje AI-ja