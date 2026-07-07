Pogreška s iMessageom: Evo kako izbjeći da vaše osjetljive slike ne završe na krivoj adresi

Znate li jeste li u potpunosti obrisali i odspojili sve svoje račune kada prodajete stari iPhone? Jedna korisnica Reddita na teži je način otkrila zašto je to ključno, a njezina priča služi kao oštro upozorenje svima koji se planiraju riješiti svog starog Appleovog uređaja. Njezine privatne i osjetljive poruke mjesecima su odlazile na potpuno krivu adresu, a primatelj je bilo dijete.

Kako je došlo do sramotne pogreške

Na popularnoj društvenoj mreži Reddit osvanula je objava s alarmantnim naslovom: "Jesam li slučajno slala poruke djetetu umjesto svom dečku?". Objava je uključivala i snimke zaslona koje su prikazivale bizaran razgovor s nekim tko je tvrdio: "Imate krivi broj. Ovo je dječji mobitel."

Da stvar bude gora, autorica objave povjerila se kako su poruke koje su greškom poslane na djetetov uređaj uključivale "osjetljive slike" i "osjetljive poruke".

​- Sram me je - otkrila je.

Čini se da je do ove nevjerojatne zabune došlo jer partner autorice objave nije u potpunosti resetirao svoj stari iPhone i odjavio ga sa svog iMessage računa prije nego što ga se riješio. To je korak na koji Apple posebno upozorava korisnike, pogotovo ako iPhone mijenjaju za Android uređaj. Kao rezultat, poruke poslane na broj njezinog partnera preusmjeravale su se na njegov stari uređaj, a ne na novi, što je dovelo do ponižavajuće situacije. Zanimljivo je da se ovaj problem gotovo isključivo veže za prelazak s iPhonea na Android.

Tehnička pozadina problema leži u načinu na koji iMessage funkcionira. Usluga je čvrsto vezana za korisnikov Apple ID i telefonski broj. Ako broj ostane povezan s iMessage računom na starom uređaju, sustav će i dalje na njega isporučivati poruke, neovisno o tome koja je SIM kartica unutra. Ne radi se o novoj sigurnosnoj prijetnji ili softverskoj grešci, već o poznatom aspektu Appleovog ekosustava koji može dovesti do velikih problema ako korisnici nisu dovoljno oprezni.

Kako izbjeći istu sudbinu i zaštititi privatnost

Srećom, postoji nekoliko načina da se ovakva situacija izbjegne. Iznimno je važno da sve korake odradite ispravno. U suprotnom, ne samo da je potencijal za neugodnost golem, već bi mogli biti ugroženi i vaša privatnost te financijski podaci ako ih slučajno pošaljete krivoj osobi. Donosimo detaljne upute kako ispravno pripremiti iPhone za prodaju ili prosljeđivanje.

Prvi korak je sigurnosna kopija

Ako se spremate prodati stari iPhone i zamijeniti ga Android alternativom, prva stvar koju trebate učiniti jest napraviti sigurnosnu kopiju podataka. Na taj način osiguravate da možete vratiti sve svoje podatke ako nešto pođe po zlu. Telefon možete sigurnosno kopirati na svoje računalo, bilo da se radi o Macu ili PC-ju. Samo pratite Appleove upute i bit ćete spremni za daljnje korake.

Odjava s ključnih Appleovih servisa

Sljedeći i najvažniji korak je odjava iMessagea. Provjerite je li vaša SIM kartica još uvijek u starom iPhoneu i jeste li povezani na mobilnu mrežu. Zatim otvorite aplikaciju Postavke (Settings) i idite na Poruke (Messages). Tamo isključite prekidač pored opcije iMessage. Ako ste se već riješili telefona prije nego što ste uspjeli odjaviti iMessage, ne brinite. Apple ima posebnu web stranicu na kojoj možete sigurno provesti taj postupak i odjaviti svoj telefonski broj.

Postoje i drugi servisi o kojima morate voditi računa. U Postavkama idite na FaceTime i isključite ga. Ako imate Apple Watch, obavezno ga rasparite s iPhoneom. Potom se morate odjaviti sa svog Apple računa. To ćete učiniti tako da u Postavkama kliknete na svoje ime na samom vrhu, skrolate do dna i odaberete opciju Odjava (Sign Out).

Potpuno brisanje uređaja

Nakon što ste sve to dovršili, preostaje još nekoliko koraka prije nego što vaš iPhone bude potpuno resetiran. Otvorite Postavke i idite na Općenito (General). Skrolajte do dna i dodirnite Prenesi ili resetiraj iPhone (Transfer or Reset iPhone), a zatim odaberite Izbriši sav sadržaj i postavke (Erase All Content and Settings). Pratite upute na zaslonu i vaš će se iPhone u potpunosti vratiti na tvorničke postavke.

Posljednja stvar koju morate učiniti jest ukloniti svoj stari iPhone s popisa pouzdanih uređaja na vašem Apple računu. Tek nakon što je i taj korak gotov, možete biti sigurni da ste se na siguran način riješili starog uređaja.



*uz korištenje AI-ja