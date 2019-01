Apple sprema tri nova telefona, kopiraju Huawei s tri kamere?

Mjeseci nas dijele od predstavljanja novih Appleovih telefona, ali već se sada počinje slagati slika onog što ćemo vidjeti ove jeseni. Kako je doznao Wall Street Journal, Apple će tako predstaviti nasljednika povoljnijeg XR modela koji je imao LCD ekran. Isti ekran će zadržati, ali bi trebao dobiti dvostruku kameru straga.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G