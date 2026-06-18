Appleove AirPods slušalice s kamerom stižu tek krajem 2027.

Apple je, čini se, ušao u završnu fazu razvoja svojih AirPods slušalica opremljenih kamerom, no njihov izlazak na tržište ipak ćemo čekati duže od očekivanog. Prema najnovijim informacijama, lansiranje je pomaknuto za nekoliko godina, a glavni razlog leži u kompleksnosti umjetne inteligencije koja će ih pokretati.

Odgoda zbog razvoja umjetne inteligencije

Iako je prvotno izvješće iz svibnja sugeriralo da bi se slušalice, koje neki već nazivaju "AirPods Ultra", mogle pojaviti već ove godine, prema novim informacijama Marka Gurmana, njihov debi sada se očekuje tek krajem 2027. godine. Gurman, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, navodi kako se ovo značajno pomicanje roka pripisuje izazovima u razvoju kompleksnih AI vizualnih modela koji su ključni za punu funkcionalnost uređaja. Već je ranije napomenuo da bi Apple mogao odgoditi projekt ako ne bude u potpunosti zadovoljan iskustvom koje pruža umjetna inteligencija. Lansiranje ovih naprednih slušalica, koje se smatraju prvim Appleovim nosivim AI proizvodom, trebalo bi se poklopiti s izlaskom druge generacije Appleovog preklopnog iPhonea te posebnog modela iPhonea kojim će se obilježiti 20. godišnjica popularnog pametnog telefona.

Revolucija za Siri, a ne za fotografiju

Glavna svrha ugrađenih kamera neće biti fotografiranje ili snimanje videa za korisnike, već pružanje vizualnog konteksta Appleovom virtualnom asistentu, Siri. Ova tehnologija, koju Apple interno naziva "Vizualna inteligencija" (Visual Intelligence), trebala bi omogućiti Siri da bolje razumije korisnikovo okruženje i nudi znatno relevantnije i kontekstualno svjesnije odgovore. Time bi Siri mogla odgovoriti na pitanja o objektima u okolini, ponuditi pomoć slabovidnim osobama u navigaciji ili čak pomoći pri stvaranju 3D skenova objekata. Apple također istražuje mogućnosti poput "kontekstualnih podsjetnika i detaljnih uputa za hodanje" koje bi bile pokretane kamerama. Sama ideja nije nova, što potvrđuju i brojni Appleovi patenti, od kojih neki sežu i u 2021. godinu, a opisuju sve od kućišta s kamerom do naprednih optičkih sustava unutar samih slušalica.

Dizajn i rješavanje pitanja privatnosti

Prototipovi su navodno već u naprednoj fazi razvoja i na internom testiranju. Dizajnom bi trebali nalikovati trenutnim AirPods Pro slušalicama, ali s nešto dužim "drškama" u koje bi bile smještene kamere i ostali senzori. Kako bi se riješila neizbježna pitanja privatnosti, nadolazeći AirPods imat će vanjska LED indikatorska svjetla na samim drškama. Ta će se svjetla paliti kako bi obavijestila ljude u blizini svaki put kada se podaci, odnosno slika s kamere, šalju u oblak na obradu. Tim potezom Apple želi spriječiti mogućnost tajnog snimanja i povećati transparentnost rada uređaja, učeći na pogreškama ranih pametnih naočala drugih proizvođača.

Tržišni kontekst i velika konkurencija

Appleov ulazak na ovo područje događa se u vrijeme snažnog rasta tržišta pametnih naočala i nosivih kamera. Tvrtke poput Mete, sa svojim Ray-Ban pametnim naočalama, Googlea, Samsunga i Snapa već su prisutne ili planiraju ozbiljnije konkurirati na tržištu koje se smatra sljedećom velikom tehnološkom platformom. Predviđa se da će globalno tržište nosivih kamera dosegnuti vrijednost od gotovo 38 milijardi američkih dolara do 2034. godine. Ključni pokretači rasta su potražnja za hands-free snimanjem, stvaranje sadržaja za društvene mreže, ali i profesionalne primjene u sektorima poput zdravstva i sigurnosti. Integracija umjetne inteligencije postala je standard u ovoj kategoriji, omogućujući funkcije poput prepoznavanja objekata, prevođenja u stvarnom vremenu i poboljšane stabilizacije slike, a Apple svojim AirPods slušalicama cilja upravo na vrh tog segmenta.

Tehnički izazovi i otpor javnosti

Unatoč tehnološkom potencijalu, ideja o kamerama u slušalicama nailazi na značajne prepreke. Istraživanje provedeno na Sveučilištu u Washingtonu istaknulo je tehničke izazove, prvenstveno trajanje baterije, koje bi se s aktivnim korištenjem kamera moglo doslovno prepoloviti. To je problem koji Apple mora riješiti prije masovne proizvodnje. Osim tehnologije, postoji i značajan otpor javnosti. Jedna anketa pokazala je iznimnu skepsu, gdje je čak 87 posto ispitanika izjavilo da ne želi kamere u svojim slušalicama. Glavni razlog je ozbiljna zabrinutost za vlastitu i tuđu privatnost, što predstavlja možda i najveći izazov za Appleov marketinški tim kada proizvod jednom stigne na tržište.

*uz korištenje AI-ja