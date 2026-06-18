Planirate kupiti novi iPhone? Pripremite se na skok cijena. Šef Applea: 'Ovo je neodrživo'

Tehnološki div Apple planira podići cijene svojih proizvoda zbog drastičnog skoka troškova memorijskih čipova koje koristi, potvrdio je čelnik tvrtke Tim Cook. U intervjuu za The Wall Street Journal, Cook je naglasio da su poskupljenja "neizbježna" jer je situacija na tržištu komponenti postala "neodrživa". Iako nije precizirao kada će točno cijene porasti niti koji će sve proizvodi biti pogođeni, ova najava stvara neizvjesnost oko nadolazeće linije iPhone 18, čije se predstavljanje očekuje u rujnu.

'Poplava koja se događa jednom u sto godina'

Tim Cook, koji će u rujnu napustiti poziciju izvršnog direktora nakon 15 godina, a naslijedit će ga John Ternus, opisao je trenutne tržišne poremećaje kao izvanredne. Prema njegovim riječima, cijene memorijskih i skladišnih čipova poput DRAM-a i NAND-a učetverostručile su se u posljednjih godinu dana, što je situacija s kojom se nije susreo u svojoj 40-godišnjoj karijeri.

​- Dajemo sve od sebe da ublažimo golema poskupljenja koja nam se nameću i pokušavali smo zaštititi naše kupce od rasta cijena, ali situacija je postala neodrživa - rekao je Cook za WSJ.

​- Ponuda je manja u vrijeme kada potrošači žele uređaje, a proizvođači memorije prebacuju na nas ogromna povećanja cijena. Definitivno nam je potrebno da se cijene i opskrba memorijom vrate na razumne razine za potrošačke proizvode. To je ključno - dodao je.

Umjetna inteligencija kao glavni pokretač krize

Glavni uzrok nestašice i rasta cijena leži u eksploziji potražnje za memorijskim čipovima koju pokreće sektor umjetne inteligencije (AI). Tvrtke koje razvijaju AI modele i velike podatkovne centre sklapaju dugoročne ugovore s proizvođačima čipova, često uz plaćanje unaprijed, čime si osiguravaju prioritet u opskrbi. To stavlja proizvođače potrošačke elektronike, uključujući i Apple, u nepovoljan položaj.

Dodatni pritisak na cijene stvara i rat u Iranu, koji je poremetio globalnu opskrbu helijem, plinom ključnim za proizvodnju poluvodiča. Cijena RAM-a, jedne od inače jeftinijih računalnih komponenti, više se nego udvostručila od listopada 2025. godine.

Koji uređaji bi mogli poskupjeti?

Iako Cook nije otkrio detalje, analitičari očekuju da će poskupljenja obuhvatiti nadolazeću liniju iPhone 18, kao i Mac i iPad uređaje. Analitičarska kuća TechInsights procjenjuje da bi Apple, kako bi zadržao postojeće profitne marže, morao povećati cijenu modela iPhone 18 Pro za otprilike 270 dolara. Investicijska banka Morgan Stanley predviđa da će manjak memorijskih čipova za potrošačku tehnologiju dosegnuti 15 posto do 2027. godine.

Apple je već ranije ove godine podigao početnu cijenu svojih kompaktnih računala Mac Mini za oko 200 dolara.

Problem koji pogađa cijelu industriju

Cookovi komentari dolaze nakon što su i drugi tehnološki divovi upozorili na pritiske u industriji čipova. Tajvanski TSMC, koji proizvodi najnaprednije čipove za tvrtke poput Applea, Nvidije i AMD-a, u intervjuu za BBC nije isključio mogućnost povećanja cijena zbog inflacije. Samsung je također ranije ove godine izjavio da očekuje kako će nestašica memorijskih čipova podići cijene elektroničkih uređaja.

Unatoč najavljenim poskupljenjima, potražnja za Appleovim proizvodima i dalje je snažna. iPhone 17 pokazao se popularnim od lansiranja prošlog rujna, a prodaja Appleovih uređaja porasla je za 17 posto u prva tri mjeseca 2026. u usporedbi s istim razdobljem lani, potaknuta velikom potražnjom u Kini.

*uz korištenje AI-ja