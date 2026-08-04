Apple dominira: Ima skoro pola ukupnih prihoda od prodaje svih mobitela diljem svijeta

Prema podacima analitičke tvrtke Counterpoint Research, koje prenosi 9to5mac, Apple je u drugom tromjesečju 2026. godine ostvario gotovo polovicu globalnog prihoda od prodaje pametnih telefona, unatoč općem padu isporuka na tržištu. Time je tvrtka postavila novi rekord za ovo razdoblje godine, potvrđujući svoju dominaciju u premium segmentu.

Rekordan udio u prihodu za drugo tromjesečje

Novo izvješće pokazuje da je Apple zabilježio čak 49 posto udjela u globalnim prihodima od pametnih telefona, što je najviši udio ikad zabilježen u drugom kvartalu. Prihodi tvrtke porasli su za 22 posto na godišnjoj razini, što predstavlja najbrži rast među pet najvećih svjetskih brendova. Istovremeno, ukupni prihod na tržištu pametnih telefona porastao je za sedam posto u odnosu na prošlu godinu, dosegnuvši rekordnih 109 milijardi dolara, unatoč padu broja isporučenih uređaja. Apple je također povećao svoj udio u isporukama s 17 na 21 posto, čime je ostvario i najviši udio u isporukama za drugi kvartal u svojoj povijesti. Unatoč tome, tvrtka je ostala na drugom mjestu po broju isporučenih uređaja, iza Samsunga koji drži 23 posto tržišta. Preostala tri brenda u prvih pet, uključujući Xiaomi, zabilježila su pad udjela u isporukama.

Ključni faktori Appleovog izvanrednog uspjeha

Nekoliko je ključnih razloga koji stoje iza Appleovog impresivnog financijskog rezultata. Analitičari ističu kombinaciju snažne potražnje za najnovijim modelima i pametne cjenovne politike koja je iskoristila probleme s kojima se suočavala konkurencija.

Snažna potražnja za premium modelima

Glavni pokretač rasta bila je postojana potražnja za linijom iPhone 17, posebice za osnovnim modelom iPhone 17 i najskupljim iPhone 17 Pro Max. To je zadržalo prodajni miks tvrtke snažno usmjerenim prema premium segmentu, gdje su marže najviše. Prosječna prodajna cijena (ASP) iPhonea porasla je za osam posto na 946 dolara, što je značajno više od prosječne prodajne cijene na cijelom tržištu koja je, unatoč rastu od 17 posto, dosegnula 400 dolara. Ova razlika jasno pokazuje Appleovu sposobnost da generira znatno veću zaradu po prodanom uređaju u usporedbi s konkurentima.

Strategija stabilnih cijena kao konkurentska prednost

Dok je nestašica memorijskih čipova na globalnom tržištu prisilila brojne proizvođače Android uređaja da podignu cijene zbog rastućih troškova komponenti, Apple je cijene svojih uređaja zadržao uglavnom stabilnima. Ta strategija odražava sposobnost tvrtke da apsorbira rastuće troškove proizvodnje i ostane otporna na krizu s memorijom. Takva cjenovna disciplina ojačala je konkurentsku poziciju Applea, omogućivši mu rast u vrijednosti i količini, čak i dok se veći dio tržišta smanjivao. Stabilne cijene poboljšale su relativnu vrijednost iPhonea, posebice na ključnim tržištima poput Kine, Europe i tržišta u razvoju, gdje su Android uređaji istovremeno postajali skuplji.

Pritisak na konkurenciju i polarizacija tržišta

Dok Apple bilježi rekordnu zaradu, ostatak tržišta suočava se s velikim izazovima. Globalne isporuke pametnih telefona su u padu, a kriza s komponentama vrši pritisak na sve proizvođače, posebno one koji se oslanjaju na prodaju jeftinijih uređaja. Samsung, kao Appleov najveći konkurent i lider po broju isporuka, zauzeo je drugo mjesto po prihodima sa 16 posto udjela. Međutim, za razliku od Applea, Samsungov mobilni odjel zabilježio je gubitak, uglavnom zbog velikog oslanjanja na uređaje srednjeg i nižeg cjenovnog ranga koji su najviše pogođeni rastom troškova. Kineski brendovi poput Xiaomija, OPPO-a i vivo-a zabilježili su dvoznamenkasti pad isporuka. Xiaomijeve isporuke pale su za 26 posto, a prihod za 17 posto, unatoč povećanju prosječne prodajne cijene. Ovi podaci ukazuju na sve jaču polarizaciju tržišta, gdje potrošači sve više biraju ili najjeftinije ili premium modele, što izravno ide u prilog Appleu.

Budući izgledi i upozorenja

Unatoč sjajnim rezultatima, iz Applea su upozorili da se u nadolazećem, rujanskom tromjesečju očekuju značajna ograničenja u opskrbnom lancu, posebno za iPhone, iPad i Mac. Izvršni direktor Tim Cook također je upozorio da se očekuje daljnji rast troškova memorije, što bi moglo dovesti do budućih povećanja cijena Appleovih uređaja. Stručnjaci se slažu da je industrija pametnih telefona ušla u fazu u kojoj vrijednost, a ne samo obujam isporuka, postaje primarni pokretač rasta. Cjelokupno tržište pametnih telefona procijenjeno je na 537,6 milijardi dolara u 2025. godini, a predviđa se rast na 556,4 milijarde dolara u 2026. godini, potaknut potražnjom za uređajima bogatim značajkama i razvojem 5G povezivosti. Rastući troškovi komponenti ubrzavaju pomak s masovne prodaje jeftinih uređaja prema modelima s više memorije, premium značajkama i opcijama financiranja, što je trend koji Appleu, s njegovom snažnom pozicijom i lojalnom bazom korisnika, savršeno odgovara.