Obavijesti

Tech

Komentari 0
ŠOK NA TRŽIŠTU

Apsurd u svijetu igara: Rekordi za Battlefield, a EA dijeli otkaze

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Apsurd u svijetu igara: Rekordi za Battlefield, a EA dijeli otkaze
Foto: Steam

EA šokirao gaming svijet! Usprkos rekordnom uspjehu Battlefielda 6, odlučili su se na otkaze. Fanovi bijesni, društvene mreže gore od kritika na račun EA.

Admiral

Vodeći svjetski medij za videoigre, IGN, objavio je vijest koja je odjeknula gaming zajednicom i izazvala lavinu negativnih komentara. Poznati izdavač Electronic Arts (EA) odlučio se na val otpuštanja unutar timova koji rade na popularnoj franšizi Battlefield, i to neposredno nakon što je igra postigla nevjerojatan komercijalni uspjeh, ostavivši fanove i stručnjake u potpunom šoku.

Uspjeh koji je doveo do otkaza

Prema izvještaju IGN-a, EA je otpustio "nepoznat broj pojedinaca" iz svih svojih studija zaduženih za razvoj Battlefielda. Ono što ovu vijest čini posebno bizarnom jest kontekst u kojem se dogodila. Naime, otkazi slijede nakon "rekordnog lansiranja igre Battlefield 6", koja je ujedno bila i najprodavanija igra u SAD-u tijekom 2025. godine. Ovaj potez tvrtke ostavio je mnoge u nevjerici, postavljajući ozbiljna pitanja o korporativnoj strategiji koja financijski uspjeh naizgled nagrađuje otpuštanjem ljudi zaslužnih za njega. 

Ogorčeni fanovi ne štede riječi

Vijest je, očekivano, izazvala snažne reakcije gaming zajednice, koja već godinama kritički promatra poslovne odluke tvrtke Electronic Arts. Na društvenim mrežama i forumima fanovi nisu skrivali svoje razočaranje i bijes. Mnogi su istaknuli osjećaj nemoći i frustracije, komentirajući kako se radi o ciničnom potezu koji je postao uobičajen u korporativnom svijetu. Brojni su korisnici izravno prozvali tvrtku, ostavljajući oštre kritike na račun EA, korporacije koja je kroz godine često bila na meti kritika zbog svojih poslovnih praksi, od mikrotransakcija do gašenja popularnih studija.

Odluka Electronic Artsa da otpusti zaposlenike nakon povijesnog uspjeha igre Battlefield 6 pokrenula je ozbiljnu raspravu o etici i održivosti poslovnih modela u industriji videoigara. Dok tvrtke slave rekordne profite, sudbina kreativaca koji stoje iza tih uspjeha ostaje neizvjesna. Ova vijest služi kao snažan podsjetnik na kompleksnu i često surovu stvarnost koja se krije iza kulisa multimilijunske industrije zabave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!
NOVO LICE NA TRŽIŠTU

UBOJICA ŠKODE OCTAVIJE Evo kako izgleda novi Dacijin hit!

Dacia je na strateškom događaju futuREady pokazala novi Striker i jasno poručila da ide u višu kompaktnu klasu. Striker je zamišljen kao povišeni karavan, nešto između karavana i hatchbacka, ali sa stavom SUV-a. Dug je 4,62 metra, ide iznad Joggera i u ponudi će stajati uz novi Bigster. Dacia za sada ne otkriva unutrašnjost ni snage, a potpuno predstavljanje najavljuju za lipanj.
Dijelovi velikog satelita NASA-e srušit će se večeras na Zemlju
DETALJNO GA PRATE

Dijelovi velikog satelita NASA-e srušit će se večeras na Zemlju

Veći dio letjelice izgorjet će pri ponovnom ulasku u atmosferu, no očekuje se da će neke komponente ipak preživjeti pad. Postoji mala šansa, koju su izračunali na jedan naprama 4200, da bi netko na Zemlji mogao biti ozlijeđen.
Tajna Vitruvijevog čovjeka: Je li londonski zubar riješio 500 godina staru zagonetku?
NEVJEROJATNO

Tajna Vitruvijevog čovjeka: Je li londonski zubar riješio 500 godina staru zagonetku?

Više od petsto godina nitko nije uspio sa sigurnošću dešifrirati zašto je Leonardo odabrao baš takve, specifične proporcije za prikaz ruku i nogu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026