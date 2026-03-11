Apsurd u svijetu igara: Rekordi za Battlefield, a EA dijeli otkaze

Vodeći svjetski medij za videoigre, IGN, objavio je vijest koja je odjeknula gaming zajednicom i izazvala lavinu negativnih komentara. Poznati izdavač Electronic Arts (EA) odlučio se na val otpuštanja unutar timova koji rade na popularnoj franšizi Battlefield, i to neposredno nakon što je igra postigla nevjerojatan komercijalni uspjeh, ostavivši fanove i stručnjake u potpunom šoku.

Uspjeh koji je doveo do otkaza

Prema izvještaju IGN-a, EA je otpustio "nepoznat broj pojedinaca" iz svih svojih studija zaduženih za razvoj Battlefielda. Ono što ovu vijest čini posebno bizarnom jest kontekst u kojem se dogodila. Naime, otkazi slijede nakon "rekordnog lansiranja igre Battlefield 6", koja je ujedno bila i najprodavanija igra u SAD-u tijekom 2025. godine. Ovaj potez tvrtke ostavio je mnoge u nevjerici, postavljajući ozbiljna pitanja o korporativnoj strategiji koja financijski uspjeh naizgled nagrađuje otpuštanjem ljudi zaslužnih za njega.

Ogorčeni fanovi ne štede riječi

Vijest je, očekivano, izazvala snažne reakcije gaming zajednice, koja već godinama kritički promatra poslovne odluke tvrtke Electronic Arts. Na društvenim mrežama i forumima fanovi nisu skrivali svoje razočaranje i bijes. Mnogi su istaknuli osjećaj nemoći i frustracije, komentirajući kako se radi o ciničnom potezu koji je postao uobičajen u korporativnom svijetu. Brojni su korisnici izravno prozvali tvrtku, ostavljajući oštre kritike na račun EA, korporacije koja je kroz godine često bila na meti kritika zbog svojih poslovnih praksi, od mikrotransakcija do gašenja popularnih studija.

Odluka Electronic Artsa da otpusti zaposlenike nakon povijesnog uspjeha igre Battlefield 6 pokrenula je ozbiljnu raspravu o etici i održivosti poslovnih modela u industriji videoigara. Dok tvrtke slave rekordne profite, sudbina kreativaca koji stoje iza tih uspjeha ostaje neizvjesna. Ova vijest služi kao snažan podsjetnik na kompleksnu i često surovu stvarnost koja se krije iza kulisa multimilijunske industrije zabave.