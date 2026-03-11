FOTO Ajde, da vas vidimo! Pogodite koji je ovo automobil

Izgleda kao mini Defender, ali dolazi iz Renaulta. Novi Bridger Concept najavljuje kompaktni SUV kockastog i robusnog dizajna koji bi uskoro mogao osvojiti globalna tržišta, a proizvodnja serijske verzije planirana je u Indiji s dolaskom na tržište prije 2027. godine.
Francuski proizvođač automobila Renault predstavio je koncept Bridger kao najavu novog malog SUV-a B segmenta, koji će imati ključnu ulogu u globalnoj strategiji rasta marke do 2030. godine.
Renault Bridger Concept donosi robustan i kockasti dizajn s povišenim razmakom od tla od 200 milimetara, naglašavajući karakter urbanog avanturista spremnog i za grad i za lagane izlete izvan asfalta.
Iako je dugačak manje od četiri metra, ovaj kompaktni SUV iznenađuje prostranom unutrašnjošću, uključujući velik prtljažnik od 400 litara i iznadprosječan prostor za koljena putnika na stražnjim sjedalima.
Dizajnerski identitet vozila dodatno naglašavaju široki lukovi kotača, 18-inčni kotači i rezervni kotač postavljen na stražnjim vratima, što mu daje snažan i pomalo pustolovni izgled.
Koncept također otkriva smjer u kojem Renault razvija svoje buduće modele, kombinirajući prepoznatljiv dizajn, praktičnost i tehnologije koje će pratiti prijelaz prema elektrificiranoj mobilnosti.
Serijska verzija modela trebala bi stići na tržište prije kraja 2027. godine, a proizvodit će se u Indiji za tamošnje tržište i za brojne druge međunarodne regije.
Novi SUV bit će razvijen na modularnoj platformi RGMP small, što znači da će kupci moći birati između benzinske, hibridne i potpuno električne verzije ovisno o tržištu.
Bridger je dio šire Renaultove strategije nazvane „futuREady“, u okviru koje tvrtka planira lansirati čak 26 novih modela do kraja desetljeća.
Cilj proizvođača je do 2030. prodavati više od dva milijuna vozila godišnje, pri čemu bi polovica prodaje trebala dolaziti izvan Europe.
Upravo zato Bridger Concept simbolizira Renaultovu međunarodnu ofenzivu, osmišljenu kako bi privukla nove kupce u brzo rastućem segmentu kompaktnih SUV-ova na globalnim tržištima.
