Obavijesti

Galerija

Komentari 3
SUV S VELIKIM PLANOVIMA

FOTO Ajde, da vas vidimo! Pogodite koji je ovo automobil

Izgleda kao mini Defender, ali dolazi iz Renaulta. Novi Bridger Concept najavljuje kompaktni SUV kockastog i robusnog dizajna koji bi uskoro mogao osvojiti globalna tržišta, a proizvodnja serijske verzije planirana je u Indiji s dolaskom na tržište prije 2027. godine.
FOTO Ajde, da vas vidimo! Pogodite koji je ovo automobil
Francuski proizvođač automobila Renault predstavio je koncept Bridger kao najavu novog malog SUV-a B segmenta, koji će imati ključnu ulogu u globalnoj strategiji rasta marke do 2030. godine. | Foto: Renault
1/11
Francuski proizvođač automobila Renault predstavio je koncept Bridger kao najavu novog malog SUV-a B segmenta, koji će imati ključnu ulogu u globalnoj strategiji rasta marke do 2030. godine. | Foto: Renault
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026