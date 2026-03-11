Lako za Mate, dajte nam GT7: Ovo je nova Huawei jurilica

Tehnološki div Huawei, poznat po svojim pametnim telefonima i telekomunikacijskoj opremi, sve dublje ulazi u automobilsku industriju. U suradnji s kineskim automobilskim gigantom GAC Group, stvorio je novi premium brend električnih vozila Qijing, a njihov prvi model, GT7, službeno će biti predstavljen javnosti 17. ožujka. Riječ je o takozvanom "intelligent shooting brake" modelu, sportskom karavanu koji spaja performanse kupea s praktičnošću, a cilja na sam vrh rastućeg tržišta premium električnih vozila.

Nova vrsta kupea za doba umjetne inteligencije

Qijing GT7 nije samo još jedan električni automobil. Iz tvrtke ga opisuju kao "novu vrstu kupea u eri umjetne inteligencije", što sugerira da je fokus stavljen na naprednu tehnologiju i digitalno iskustvo. Ambicije su visoke - brend tvrdi kako GT7 nudi iskustvo vožnje i luksuz usporediv s vozilima čija se cijena kreće oko milijun juana (približno 130.000 eura), iako će se prodavati po znatno nižoj cijeni.

Ciljani cjenovni rang kreće se između 300.000 i 400.000 juana, odnosno između 40.000 i 55.000 eura, čime izravno ulazi u borbu s etabliranim igračima poput Tesle, Nija i Zeekra. Dizajn vozila prati moderne trendove električnih automobila sa sportskim profilom, zatvorenom prednjom maskom i tankim LED svjetlima koja sadrže plave indikatore, signalizirajući napredne funkcije autonomne vožnje.

Senzori koji vide ono što ljudsko oko ne može

Ono što GT7 izdvaja od konkurencije je upravo Huaweijeva tehnologija. Automobil je opremljen najnaprednijim masovno proizvedenim 896-kanalnim LiDAR sustavom na svijetu. Ovaj senzor, za razliku od tradicionalnih sustava koji stvaraju oblak točaka, omogućuje percepciju okoline na razini slike. Prema Huaweiju, sustav može precizno identificirati prepreke visoke samo 14 centimetara s udaljenosti od čak 120 metara. Noću, tvrde, može detektirati i suptilne pokrete, poput mahanja psećeg repa, s više od 50 metara udaljenosti.

Osim LiDAR-a, GT7 koristi i Huaweijevu hardversku arhitekturu Qiankun, koja podržava L3 razinu uvjetne autonomne vožnje. Unutrašnjost je opremljena pametnim kokpitom HarmonyOS, koji osigurava vrhunsku povezivost i intuitivno korisničko sučelje.

Snaga tri motora i šasija s potpisom McLarena

Ispod tehnološki napredne vanjštine krije se ozbiljna sportska duša. GT7 pokreću čak tri elektromotora, čiji rad sinkronizira Huaweijeva XMC digitalna šasija s tehnologijom "petodimenzionalne kontrole vektora gibanja". Ovaj sustav u stvarnom vremenu usklađuje rad motora, ovjesa i upravljačkog sustava kako bi osigurao maksimalnu stabilnost, čak i u ekstremnim uvjetima vožnje poput zaleđenih cesta ili brzih zavoja. Da bi dojam bio potpun, na podešavanju šasije radili su inženjeri s bogatim iskustvom iz tvrtki poput McLarena i Aston Martina. Kupcima će na raspolaganju biti dvije verzije: potpuno električna i ona s produženim dosegom (EREV). Početak prodaje i prve isporuke planirani su za lipanj ove godine.