Assassin's Creed vodi vas u podzemlje u novoj eskpanziji

Ubisoft je izbacio Torment of Hades, drugi dio narativne ekspanzije svoje hit igre Assassin's Creed: Odyssey. Nastavak avanture koja se bavi sudbinom legendarne Atlantide vodi vas u podzemlje iz grčke mitologije - Had.

Novi sadržaj već sada je dostupan na PlayStationu 4, PC-u i Xbox One konzoli, a možete mu pristupiti ili u sklopu glavne priče, pod uvjetom da ste već završili određene questove i došli do levela 28, ili izravno iz glavnog izbornika igre. Naravno, potonja opcija ne omogućuje vam da svoj napredak prenesete na ostatak igre, no korisna je za one koje samo zanima nastavak priče Assassin's Creed: Odysseyja.

Ovaj prošlogodišnji hit tako punih osam mjeseci nakon svojeg izlaska dobiva još jednu veliku ekspanziju koja donosi nove misije, oružja, opremu, sposobnosti, likove, neprijatelje i lokacije. Ubisoft je već obećao kako ovo nije kraj njegove virtualne Odiseje koja će se nastaviti trećom i zaključnom epizodom zakazanom za debi krajem ljeta.

Gaming gigant sljedeći tjedan također bi trebao najaviti svoju najambiciozniju igru do sada, a novi Assassin's Creed vjerojatno neće stići na PC i konzole prije sljedeće godine.