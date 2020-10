Ugledni hrvatski astronom o 'otkriću' NASA-e: To da vode ima na Mjesecu, nije neka vijest

Voda na Mjesecu je neizbježna u planovima američke svemirske agencije koja želi astronaute ponovno poslati na Mjesec i tamo postaviti trajnu bazu koju bi eventualno jednom koristili kao točku na putu za Mars

<p>Tresla se brda, rodio se miš. Ne znam zašto se ovo proglašava nekim novim, epohalnim otkrićem. Ovim istraživanjem su samo potvrđena prijašnja otkrića. To nije nova vijest, rekao je astronom <strong>Korado Korlević</strong>. </p><p>Naime, istraživači NASA-e objavili su kako su otkrili da je Mjesec prepun rupa sa sakrivenom vodom. NASA dosad nije znala koliko bi vode moglo biti dostupno na Zemljinu satelitu, no dva rada objavljena u dnevniku Nature Astronomy pokazuju kako ima nade. Jedna studija potvrdila je prisutnost molekula vode u Mjesečevoj prašini na površini Mjeseca.</p><p>U isto vrijeme druga skupina je objavila da je na Mjesecu gotovo 40.000 četvornih kilometara vječnih sjena u kojima se potencijalno nalaze sakrivene zalihe vode u obliku leda. Ono što su ranije znali je da postoji neki tip kemijskog spoja koji sadržava vodik, ali nisu mogli razaznati radi li se o vodi ili hidroksilu (OH), spoju koji umjesto dva atoma vodika ima samo jedan.</p><p>Voda na Mjesecu je neizbježna u planovima američke svemirske agencije koja želi astronaute ponovno poslati na Mjesec i tamo postaviti trajnu bazu koju bi eventualno jednom koristili kao točku na putu za Mars. Te ambicije oslanjaju se na mogućnost rudarenja za vodom na Mjesecu te potom razdvajanja vode u spojeve kisika i vodika kako bi se napravilo raketno gorivo.</p><p>S obzirom na to da je jako skupo i zahtjevno lansirati dovoljno goriva sa Zemlje kako bi astronauti stigli do Marsa, voda na Mjesecu vjerojatno će biti krucijalna u pokretanju nove ere svemirskog istraživanja.</p><p>- Kreneš raditi postaje za gorivo u svemiru i onda postaješ manje ovisan o tome da sve gorivo poneseš sa sobom sa Zemlje - rekao je Angel Abbud-Madrid, direktor Centra za svemirske resurse u Coloradu za Business Insider. Naš stručnjak smatra da je ovo više politička propaganda.</p><p>- Voda je zarobljena u staklu, a i na zemlji zna biti u stijenama. To je kemijski vezana voda, koju nije lako izvući. A nama ljudima treba enormno puno vode. Treba napomenuti da su izbori u SAD-u pa ovakva ‘otkrića’ ne iznenađuju. Osim toga, treba još razviti tehnologije za stvaranje kolonije na Mjesecu, za koju još nitko nije spreman, ali ostavljamo mogućnost budućim generacijama - zaključio je Korlević. </p>