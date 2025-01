Isprobali smo Sonos Ace: Sjajan zvuk prati i odličan izgled, a ove slušalice mogu biti još bolje

Proteklih tjedana imali smo priliku isprobati Sonos Ace, prve slušalice iz Sonosa koje su globalno predstavili prošle godine, ali i vidjeti koliko se dobro integriraju u postojeći Sonos sustav. Kao korisnik Beama, taj dio me i posebno zanimao, jer upravo preko njega slušam glazbu, radio i gledam filmove. Slušalice bi u takvom sustavu, osobito navečer, trebale omogućiti da uživate bez da potpuno stišate ono što gledate. A TV/Audio prebacivanje zvuka tu dolazi kao naručeno.

Dizajn i udobnost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ace slušalice izgledaju fantastično. Iznimno su jednostavno dizajnirane, a opet jasno se vidi na njima da su to premium slušalice i vidi se Sonosov dizajnerski potpis. Uz izdržljivu plastiku i aluminij, slušalice odaju dojam luksuza i dugotrajnosti, što je svakako i očekivano za njihovu cijenu. Matirane su, što je odlično jer se neće vidjeti tragovi vaših prstiju. Mekani, prilagodljivi jastučići obloženi su memorijskom pjenom i visokokvalitetnom eko-kožom, osiguravajući dugotrajnu udobnost čak i tijekom višesatnog korištenja. Dodatno, jastučići se lako mogu odvojiti i zamijeniti, što je korisna značajka koja doprinosi održivosti i praktičnosti.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ono što me posebno impresionira je kvaliteta izrade, završna obrada i sitni detalji, osobito kad se uzme u obzir da su ovo Sonosu prve slušalice. Traka za glavu je odlično dizajnirana i meka, a na njenim krajevima su kromirani nosači slušalica koji su fantastično dizajnirani tako da ulaze u slušalice te ih možete zakretati vertikalno i horizontalno. To znači i da ćete uvijek vrlo lako naći onaj najudobniji položaj na glavi, što svakako doprinosi udobnosti tijekom gledanja filmova/serija. Nisam ni jednom imao onaj osjećaj nelagode nakon par sati korištenja slušalica, a ni neudobnosti od trake na glavi. I da, same slušalice teške su 312 grama i ne osjete se kao opterećenje.. Usporedbe radi, Appleove slične slušalice su 70-ak grama teže. Tijekom korištenja nisam imao onaj osjeća da se uši užare od slušalica, a koristim ih praktično svaki dan i za igranje PlayStationa i gledanje filmova/serija. Bilo bi zanimljivo vidjeti kakav bi dojam ostavile tijekom ljetnih mjeseci.

Lagano ih se može ravno sklopiti i položiti u njihovu torbicu koja je iznimno plitka i pogodna da je ugurate u bilo koji ruksak, no materijal djeluje kao da će se jako brzo zaprljati i pokupiti na sebe sve nečistoće.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Softver i spajanje

Sonos je poznat po odličnim Wi-Fi zvučnicima i mogućnostima koje oni nude, no treba istaknuti da ovo nisu Wi-Fi slušalice, već Bluetooth slušalice i ponašaju se tehnički kao i svake slične, no imaju nekoliko ključnih prednosti, specifičnih za Sonos. Jednom kad ih uparite (podržavaju Bluetooth 5.4) možete uživati u glazbi iz bilo kojeg streaming izvora.

Aplikacija Sonos omogućuje jednostavno podešavanje ekvilajzera, poništavanja buke i upravljanje prostornim zvukom, ali kako ovo nisu Wi-Fi slušalice, nemate sve mogućnosti kao i ostali Sonos uređaji u vašoj aplikaciji. Nećete ih moći (još?) upariti s drugim zvučnicima i puštati paralelno glazbu ili puštati glazbu iz izvora koje ste si dodali u Sonos aplikaciji (koja ima svoje nedostatke), ali i nećete moći potpuno bezbrižno hodati po kući i oko nje i slušati glazbu preko Wi-Fi veze. No, treba istaknuti da je Bluetooth veza ovih slušalica jako dobra i često sam bez ikakvih prekida hodao po kući do kata iznad te na drugi kat kuće. Slušalice podržavaju i Bluetooth Multipoint, odnosno mogućnost prebacivanja između uređaja koji su spojeni preko Bluetootha

TV Audio Swap i kontrole

Ako imate Sonos soundbar, Sonos Ace slušalice donose fantasičnu funkciju TV Audio Swap, koja vam omogućuje brzopotezno prebacivanje zvuka sa soundbarova na slušalice. Ova značajka posebno je korisna za noćno gledanje sadržaja ili ako želite privatno uživati u svom koncertu bez ometanja drugih. Aktivacija je intuitivna unutar Sonos aplikacije ili tipke na desnoj slušalici, osiguravajući iznimno brzi prijelaz između uređaja. Stvar radi fantastično jednostavno. Gledate film, stavite slušalice i pritisnete malo dulje taj gumb i zvuk se prebacuje na slušalice ili obrnuto. Ovo koristi Wi-Fi i s vremenom se funkcija širila sa Arca i na druge soundbarove, što pokazuje da bi integracija Acea i drugih Sonos uređaja mogla biti još dublja. Šteta što tako nije bilo od starta. Vjerojatno bi sve te mogućnosti bile i veći mamac za kupce.

Moram istaknuti da je ta tipka na slušalici odlično dizajnirana i navigacija kroz glazbu je sasvim prirodna. Dulji pritisak za TV/audio swap, kraći pauzira glazbu, pojačavanje i stišavanje je potez gore ili dolje, a dvostrukim potezom se prebacuje pjesma. Ispod nje je još tipka za uključivanje ANC-a (poništavanja buke), a na lijevoj su samo USB i tipka za isključivanje i Bluetooth uparivanje. Sve su tipke dovoljno velike, različito dizajnirane i odvojene od drugih da ih lako možete koristiti i sa rukavicama, što je dobro u ovim hladnim danima. Uz to, teško ćete ih i zamijeniti.

Prate svaki vaš pokret glave

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sonos Ace također podržavaju funkciju praćenja pokreta glave (Head Tracking), koja pruža impresivno prostorno audio iskustvo. Ova tehnologija prati pokrete korisnikove glave u stvarnom vremenu i prilagođava zvučni pejzaž kako bi stvorila dojam da zvuk dolazi iz određenog smjera. Zanimljiva funkcija donosi drugačiju razinu uranjanja u sadržaj. No, razumijem i zašto nekome smeta i žele je isključiti kod glazbe jer ih dekoncentrira.

Kvaliteta zvuka

Nisam audiofil, daleko od toga, i moj dojam je da slušalice zvuče vrhunski. Basevi, visoki tonovi, kristalno jasni srednji tonovi, sve je jako dobro balansirano, već pri prvom slušanju. Pružaju jako ugodan zvuk, bez potrebe za posezanjem u ekvilajzer, od sjajnih baseva u “Still D.R.E”, Collinsovih bubnjeva u “In the air tonight” ili Teardrop koji zvuči iznimno moćno sa svakim udarom basa. “Bohemian Rhapsody” Queena je vrhunska pjesma, ali i odličan prikaz svestranosti i raspona slušalica. Slušalice podržavaju i žičanu vezu, a uz njih dolaze USB-C/C i USB-C na 3,5 mm kabeli, koji su malo prekratki, ali USB podržava Lossless audio.

Baterija i povezivanje

Sonos Ace dolaze s baterijom od 1060 mAh i kako ističu iz Sonosa, pružaju do 30 sati reprodukcije s jednim punjenjem (ANC to skraćuje na 24 sata), dok je funkcija brzog punjenja dovoljna za 3 sata slušanja sa samo 3 minute na punjaču. Za otprilike tri sata slušalice se napune od nule do 100 posto. No u praksi, to ispada tako da zaboraviš kad si punio slušalice nakon desetak dana.