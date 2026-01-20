Asus odustao od mobitela?

Asus, tajvanski tehnološki div poznat po svojim inovativnim rješenjima, potvrdio je ono o čemu se dugo nagađalo: tvrtka obustavlja razvoj novih pametnih telefona. Ova odluka označava kraj za popularne serije Zenfone i ROG Phone te preusmjerava fokus tvrtke na brzorastuće područje umjetne inteligencije.

Vijest je službeno potvrdio predsjednik uprave Asusa, Jonney Shih, na događaju u Taipeiju 16. siječnja, stavivši točku na višemjesečne spekulacije. Iako se ne radi o potpunom i trenutnom gašenju odjela, kao što je to bio slučaj s LG-em, Shihove riječi ne ostavljaju puno prostora za optimizam.

‌- Asus u budućnosti više neće dodavati nove modele mobilnih telefona - izjavio je Shih, a prenosi Ars Technica.

Strateški zaokret prema AI eri

Odluka o napuštanju tržišta pametnih telefona nije donesena olako. Asus svoje značajne resurse za istraživanje i razvoj sada preusmjerava na, kako vjeruju, profitabilnije sektore. U prvom planu su komercijalna računala, poslužitelji te takozvana "fizička umjetna inteligencija", koja obuhvaća robotiku i pametne naočale. Poslovanje s AI poslužiteljima već bilježi ogroman rast i čini značajan dio prihoda tvrtke.

Tržište koje ne prašta pogreške

Asus se godinama borio na nemilosrdnom tržištu pametnih telefona, kojim dominiraju divovi poput Applea i Samsunga te brojni kineski proizvođači. Iako su se njihovi uređaji isticali specifičnim nišama – Zenfone kao kompaktni flagship, a ROG Phone kao ultimativni gamerski telefon – to nije bilo dovoljno za značajniji tržišni udio.

Korisnici su često zamjerali relativno kratku softversku podršku, sa samo dva velika ažuriranja operativnog sustava, što je bilo daleko ispod standarda konkurencije. Uz rastuće cijene komponenti i tanke profitne marže, nastavak borbe postao je neisplativ. Asusov odlazak ostavlja prazninu, posebice u segmentu gamerskih telefona, što otvara prostor konkurentima poput RedMagica.