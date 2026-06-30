Ako projekt dobije zeleno svjetlo, Audijev terenac vjerojatno ne bi stigao brzo. Realnije je očekivati kraj desetljeća nego skoru premijeru
RENDERI
Audi bi mogao napasti G-klasu: Ovako izgleda njihov terenac
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Audi u ponudi ima cijelu obitelj SUV-ova, od Q3 do velikog Q7 i električnih e-tron modela, ali nikada nije imao pravi terenski model u stilu Mercedesa G-klase ili Land Rover Defendera. To bi se u budućnosti moglo promijeniti. Njemačka marka sve ozbiljnije razmatra razvoj robusnog luksuznog terenca, a novi renderi portala Kolesa.ru pokazuju kako bi takav automobil mogao izgledati.
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