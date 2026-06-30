VELIKA PROMJENA FOTO Ovo je novi BMW X5: Nova era za legendarni SUV

Peta generacija BMW-a X5 donosi najveću tehnološku transformaciju u povijesti ovog modela. Premium SUV prvi će put biti dostupan s čak pet različitih pogonskih opcija – uključujući potpuno električni i vodikov pogon, dok istodobno uvodi dizajnerska i digitalna rješenja razvijena za Neue Klasse te najavljuje novu eru za jedan od najprodavanijih BMW-ovih modela.

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