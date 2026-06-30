FOTO Ovo je novi BMW X5: Nova era za legendarni SUV

Peta generacija BMW-a X5 donosi najveću tehnološku transformaciju u povijesti ovog modela. Premium SUV prvi će put biti dostupan s čak pet različitih pogonskih opcija – uključujući potpuno električni i vodikov pogon, dok istodobno uvodi dizajnerska i digitalna rješenja razvijena za Neue Klasse te najavljuje novu eru za jedan od najprodavanijih BMW-ovih modela.
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Novi BMW X5 ulazi u svoju petu generaciju s potpuno novim dizajnom, tehnologijama preuzetima iz Neue Klasse i ambicijom da ponovno postavi standarde u premium SUV segmentu.
| Foto: BMW
Novi BMW X5 ulazi u svoju petu generaciju s potpuno novim dizajnom, tehnologijama preuzetima iz Neue Klasse i ambicijom da ponovno postavi standarde u premium SUV segmentu. |
Foto: BMW
Novi BMW X5 ulazi u svoju petu generaciju s potpuno novim dizajnom, tehnologijama preuzetima iz Neue Klasse i ambicijom da ponovno postavi standarde u premium SUV segmentu.
| Foto: BMW
Po prvi put u povijesti jedan BMW model bit će dostupan s čak pet različitih pogonskih sustava – benzinskim, dizelskim, plug-in hibridnim, potpuno električnim i vodikovim.
| Foto: BMW
Potpuno električni BMW iX5 koristi šestu generaciju BMW eDrive tehnologije, 800-voltnu arhitekturu i omogućuje doseg do 845 kilometara prema WLTP-u.
| Foto: BMW
Budući BMW iX5 Hydrogen bit će prvi serijski BMW na vodik, s novom generacijom gorivnih članaka i procijenjenim dosegom do 750 kilometara.
| Foto: BMW
Prednji dio novog X5 obilježavaju osvijetljena BMW Iconic Glow maska i nova "double-X" svjetlosna grafika, koja se prvi put pojavljuje na nekom BMW modelu.
| Foto: BMW
Novi BMW Winglets integriraju električno upravljane skrivene ručke vrata koje se otvaraju laganim dodirom, spajajući moderan dizajn i praktičnost.
| Foto: BMW
Kabina donosi potpuno novo digitalno iskustvo zahvaljujući BMW Panoramic iDrive sustavu, Panoramic Vision projekciji preko cijelog vjetrobranskog stakla i operativnom sustavu BMW Operating System X.
| Foto: BMW
BMW je prvi proizvođač automobila koji kao opciju u unutrašnjosti nudi dekorativne površine izrađene od prirodnog škriljevca, uz staklene detalje koji dodatno naglašavaju premium karakter.
| Foto: BMW
Standardni adaptivni ovjes i gotovo idealan raspored mase u omjeru 50:50 omogućuju da novi X5 zadrži prepoznatljivu kombinaciju udobnosti i sportskih voznih osobina.
| Foto: BMW
Proizvodnja pete generacije BMW-a X5 počinje u kolovozu 2026. u tvornici Spartanburg u SAD-u, dok na tržište stiže krajem 2026., a električne i plug-in hibridne izvedbe početkom 2027. godine.
| Foto: BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW