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VELIKA PROMJENA

FOTO Ovo je novi BMW X5: Nova era za legendarni SUV

Peta generacija BMW-a X5 donosi najveću tehnološku transformaciju u povijesti ovog modela. Premium SUV prvi će put biti dostupan s čak pet različitih pogonskih opcija – uključujući potpuno električni i vodikov pogon, dok istodobno uvodi dizajnerska i digitalna rješenja razvijena za Neue Klasse te najavljuje novu eru za jedan od najprodavanijih BMW-ovih modela.
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FOTO Ovo je novi BMW X5: Nova era za legendarni SUV
Novi BMW X5 ulazi u svoju petu generaciju s potpuno novim dizajnom, tehnologijama preuzetima iz Neue Klasse i ambicijom da ponovno postavi standarde u premium SUV segmentu. | Foto: BMW
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Novi BMW X5 ulazi u svoju petu generaciju s potpuno novim dizajnom, tehnologijama preuzetima iz Neue Klasse i ambicijom da ponovno postavi standarde u premium SUV segmentu. | Foto: BMW
Komentari 2

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