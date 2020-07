Australija najavila: Facebook i Google će morati plaćati vijesti

Australija će postati prva zemlja koja će tražiti od internetskih kompanija da medijskim kućama plaćaju za novinski sadržaj, prema modelu sličnom autorskim pravima

<p>Australija će prisiliti tehnološke divove poput Facebooka i Googlea da australskim medijima plate za objavljene vijesti, potez kojem je cilj zaštita nezavisnog novinarstva i koji će biti pod budnim okom cijelog svijeta.</p><p>Australija će postati prva zemlja koja će tražiti od internetskih kompanija da medijskim kućama plaćaju za novinski sadržaj, prema modelu sličnom autorskim pravima, i to će ove godine urediti zakonom, rekao je ministar financija <strong>Josh Frydenberg</strong>.</p><p>- To bi bilo pošteno za poslovanje australskih medija. Moramo osigurati bolju konkurenciju, bolju zaštitu potrošača i održivo medijsko okruženje - dodao je Frydenberg novinarima u Melbourneu. "U pitanju je budućnost australskog medijskog okoliša."</p><p>Taj potez je uslijedio nakon što su se tehnološki divovi počeli braniti od strože regulative diljem svijeta i dan nakon što su američki zastupnici na kongresnom saslušanju napali Google i Facebook za zloupotrebu tržišne moći.</p><p>Nakon ispitivanja tržišta medija i moći američkih platformi, australska vlada je krajem prošle godine zatražila od Facebooka i Googlea da s medijskim kućama ispregovaraju sporazum o korištenju njihova sadržaja.</p><p>Pregovori nisu urodili plodom, pa Canberra najavljuje da će, ako se dogovor ne postigne na arbitraži u roku od 45 dana, australska agencija za komunikaciju i medije u ime vlade donijeti zakonske obaveze.</p><p>Google kaže da uredba ignorira "milijarde klikova" koje šalje australskim medijskim kućama svake godine. </p><p>- To šalje zabrinjavajuću poruku tvrtkama i investitorima da će australska vlada prije intervenirati nego pustiti da tržište samo radi - izjavio je <strong>Mel Silva</strong>, izvršni direktor Googlea za Australiju i Novi Zeland. "Ne čini ništa da riješi temeljne izazove stvaranja poslovnog modela pogodnog za digitalno vrijeme."</p><p>Facebook zasad nije odgovorio na zahtjev za komentarom.</p><p>Medijske kompanije poput News Corp Australia, koja je dio medijske grupe News Corp <strong>Ruperta Murdocha</strong>, snažno su kod vlade lobirale da se američke kompanije dovedu za pregovarački stol uslijed dugotrajnog opadanja prihoda od oglašavanja.</p><p>- Dok druge zemlje pričaju o nepoštenom i štetnom ponašanju tehnoloških divova, australska vlada... prva je na svijetu koja je reagirala - rekao je izvršni direktor News Corpa Australia, <strong>Michael Miller</strong>.</p><p>Studija iz 2019. pokazala je da je u proteklih deset godina ugašeno 3000 novinarskih radnih mjesta u Australiji, jer su tradicionalne medijske kompanije potrošile svoj prihod od oglašavanja na Google i Facebook koji nisu plaćali ništa za medijski sadržaj.</p><p>Za svakih 100 dolara koji se potroše na online oglašavanje u Australiji, ne ubrajajući kratke novinske reklame, gotovo trećina ide Googleu i Facebooku, rekao je Frydenberg.</p><p>Druge zemlje su probale prisiliti tehnološke divove na dogovor, ali nisu uspjele.</p><p>Medijske tvrtke u Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj pokušale su donijeti nacionalne zakone o autorskim pravima koji bi prisilili Google da plati licence kad objavljuje isječke iz njihovih novinskih članaka.</p><p>Google je 2019. prestao francuskim korisnicima prikazivati isječke europskih medijskih kuća, dok je najveća njemačka medijska tvrtka, <strong>Axel Springer</strong> dopustila da na tražilici budu njezine vijesti kada padne posjećenost njezinih stranica.</p>