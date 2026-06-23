Auto bez vozača prošao ipak Nürburgring, vi biste bili brži

Na papiru zvuči spektakularno: Xiaomi YU7 GT odvezao je puni krug Nürburgringa bez vozača za upravljačem. U stvarnosti, rezultat je istodobno impresivan i pomalo komičan. Vrijeme od 10:29,483 dovoljno je za tehničku povijest, jer je automobil sam prošao cijelu Nordschleife, ali nije dovoljno da se itko tko poznaje stazu onesvijesti od divljenja. Prije bi se moglo reći da je robot odradio siguran, pristojan i vrlo oprezan krug.



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