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Zbog ovih 10 kvarova auti najčešće padaju na tehničkom

Piše Autostart,
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Zbog ovih 10 kvarova auti najčešće padaju na tehničkom
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Dobra vijest je da se velik dio tih problema može otkriti jednostavnom provjerom prije odlaska na stanicu za tehnički pregled. Loša je da se mnogi od njih ignoriraju sve dok ne postanu ozbiljan nedostatak

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Tehnički pregled za mnoge vozače izgleda kao formalnost, sve dok automobil ne ostane bez prolaza zbog problema koji se mogao uočiti mnogo ranije. Najčešći razlozi pada uglavnom nisu egzotični kvarovi ni skupi elektronički sustavi, nego osnovni dijelovi automobila: svjetla, kočnice, gume, ovjes, curenje ulja i korozija. Dobra vijest je da se velik dio tih problema može otkriti jednostavnom provjerom prije odlaska na stanicu za tehnički pregled. Loša je da se mnogi od njih ignoriraju sve dok ne postanu ozbiljan nedostatak.

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