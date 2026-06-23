U meteoritu s Marsa po prvi put našli granit: 'Mogao bi otkriti velike tajne Crvenog planeta!'

Znanstvenici su u meteoritu s Marsa prvi put otkrili granat, mineral koji dosad nikada nije pronađen ni u jednom uzorku s Crvenog planeta. Otkriće bi moglo pružiti nove informacije o geološkoj prošlosti Marsa i procesima koji su oblikovali njegovu koru prije milijardi godina, piše Science Alert.

Analiza meteorita NWA 8171, koji se danas čuva u Kraljevskom muzeju Ontario u Kanadi, otkrila je sićušna zrnca andradita, vrste granata bogate željezom. Iako se granati na Zemlji često povezuju s visokim temperaturama, velikim tlakovima i složenim geološkim procesima, njihova prisutnost na Marsu do sada nije bila potvrđena.

Planetarna geologinja Tanya Kizovski sa Sveučilišta Brock istaknula je da bi novo otkriće moglo značajno proširiti razumijevanje geoloških procesa na Marsu.

- Ova nova vrsta stijene s granatom mogla bi nam dati naznake o tome kako se Mars mijenjao kroz povijest te nove uvide u drevna okruženja u kojima su mogli nastati granat i srodni minerali - rekla je Kizovski.

Otkriće je zamalo promaknulo istraživačima. Andradit nema karakterističnu tamnocrvenu boju koju ljudi najčešće povezuju s granatom, već je žućkasto-zelenkast i vrlo sličan drugim mineralima koji se često nalaze u meteoritima.

- Taj djelić meteorita izgledao je doista zanimljivo, a kemijski sastav bio je pomalo neuobičajen. Isprva smo pretpostavili da se radi o vrlo čestom mineralu piroksenu, no onda smo odlučili ponovno provjeriti - objasnila je Kizovski.

Naknadne analize potvrdile su da je riječ o andraditu. Pronađeno je tek nekoliko zrnaca u fragmentu stijene veličine svega 0,8 puta 0,5 milimetara, manjem od zrna maka.

Sam meteorit NWA 8171 već je godinama predmet interesa znanstvenika. Riječ je o bazaltnoj breči, stijeni nastaloj hlađenjem magme oko različitih mineralnih fragmenata. Zbog svoje složene strukture meteoriti ove vrste mogu sadržavati vrijedne tragove o geološkoj povijesti Marsa.

Granati su posebno važni jer mogu sačuvati podatke o temperaturi, tlaku i kemijskim uvjetima u kojima su nastali. Upravo zato znanstvenici vjeruju da bi novootkriveni mineral mogao pomoći u rekonstrukciji drevnih procesa koji su oblikovali Marsovu unutrašnjost.

Istraživači zasad ne znaju kako je granat nastao. Jedna od mogućnosti je da se formirao tijekom metamorfnih procesa izazvanih snažnim udarima meteorita ili prodorom magme kroz marsovsku koru.

- Na Marsu su toplina i tlak potrebni za stvaranje granata metamorfozom mogli potjecati od udara meteorita, magme koja se uzdizala u marsovsku koru ili oboje - rekla je Kizovski.

Postoji i druga mogućnost. Budući da je NWA 8171 sastavljen od više različitih materijala, znanstvenici ne mogu u potpunosti isključiti scenarij prema kojem fragment s granatom uopće nije nastao na Marsu, nego je na njega dospio iz svemira prije nego što je postao dio meteorita.

Kako bi riješili tu zagonetku, istraživači planiraju analizirati izotopni sastav minerala. Ako se pokaže da odgovara drugim marsovskim uzorcima, to bi bio snažan dokaz da je granat doista nastao na Crvenom planetu.

- Ova otkrića daju potpuno novu dimenziju našem razumijevanju geologije Marsa i otvaraju uzbudljiv novi prozor u evoluciju našeg planetarnog susjeda - zaključio je planetarni znanstvenik James Darling.

Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenom časopisu Geochemical Perspectives Letters.

Uz korištenje AI-ja*