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Automobili na našim cestama su mlađi nego što kažu statistike

Piše Autostart,
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Automobili na našim cestama su mlađi nego što kažu statistike
Ilustracija | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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U mnogim zemljama takozvani "automobili duhovi", koji godinama nisu u uporabi ili su napušteni, i dalje su evidentirani u nacionalnim registrima iako nisu dio aktivnog tržišta

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Novo istraživanje carVerticala, tvrtke za podatke o automobilima, pokazuje da su automobili koji zanimaju hrvatske kupce u prosjeku mlađi od ukupnog voznog parka osobnih automobila u Hrvatskoj. Prema podacima za 2024. godinu, objavljenima u siječnju 2026. u izvješću Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) Vozila na europskim cestama 2026., prosječna starost osobnog automobila u Hrvatskoj iznosi 13,4 godine. Službena statistika voznog parka u pravilu obuhvaća sve registrirane osobne automobile u državi, neovisno o tome jesu li trenutačno na prodaju ili privlače bilo kakav interes na tržištu rabljenih automobila.

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