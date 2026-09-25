U mnogim zemljama takozvani "automobili duhovi", koji godinama nisu u uporabi ili su napušteni, i dalje su evidentirani u nacionalnim registrima iako nisu dio aktivnog tržišta
ISTRAŽIVANJE
Automobili na našim cestama su mlađi nego što kažu statistike
Čitanje članka: < 1 min
Novo istraživanje carVerticala, tvrtke za podatke o automobilima, pokazuje da su automobili koji zanimaju hrvatske kupce u prosjeku mlađi od ukupnog voznog parka osobnih automobila u Hrvatskoj. Prema podacima za 2024. godinu, objavljenima u siječnju 2026. u izvješću Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) Vozila na europskim cestama 2026., prosječna starost osobnog automobila u Hrvatskoj iznosi 13,4 godine. Službena statistika voznog parka u pravilu obuhvaća sve registrirane osobne automobile u državi, neovisno o tome jesu li trenutačno na prodaju ili privlače bilo kakav interes na tržištu rabljenih automobila.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku