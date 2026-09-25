Automobili na našim cestama su mlađi nego što kažu statistike

Novo istraživanje carVerticala, tvrtke za podatke o automobilima, pokazuje da su automobili koji zanimaju hrvatske kupce u prosjeku mlađi od ukupnog voznog parka osobnih automobila u Hrvatskoj. Prema podacima za 2024. godinu, objavljenima u siječnju 2026. u izvješću Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA) Vozila na europskim cestama 2026., prosječna starost osobnog automobila u Hrvatskoj iznosi 13,4 godine. Službena statistika voznog parka u pravilu obuhvaća sve registrirane osobne automobile u državi, neovisno o tome jesu li trenutačno na prodaju ili privlače bilo kakav interes na tržištu rabljenih automobila.



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