Državni ured za motorna vozila je precizirao da bi kod određenih modela zbog pucanja jednog vijka moglo doći do problema na sustavu za upravljanje vozilom
Volkswagen povlači četiri milijuna auta radi mogućeg problema s upravljanjem
Njemački proizvođač automobila Volkswagen povlači oko četiri milijuna vozila različitih marki, što je najveća takva operacija od skandala Dieselgate, objavio je list Handelsblatt u petak.
Državni ured za motorna vozila je precizirao da bi kod određenih modela zbog pucanja jednog vijka moglo doći do problema na sustavu za upravljanje vozilom.
Radi se o modelima Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy i Golf proizvedenih između rujna 2013. i srpnja 2024.
Istim tehničkim problemom je pogođeno i oko 700.000 vozila Audija Q3 proizvedenih između 2017. i 2024.
Pogođena bi mogla biti i vozila kompanije Seat, koja također pripada Volkswagenu i to modeli Ateca i Tarraco proizvedeni između 2013. i 2024.godine.
Za ostala vozila koncerna, poput marke Škoda, nije poznato imaju li isti tehnički problem.
Radi o vijcima na upravljačkom sustavu koji bi pod određenim uvjetima i uz izlaganje soli za posipavanje cesta mogli korodirati i tako utjecati na upravljanje vozilom.
Wolkswagen nije rekao koliko će zamjena koštati, ali je u ranijem priopćenju pozvao vlasnike da se preventivno obrate ovlaštenim serviserima radi zamjene vijka koja ne bi trebala potrajati više sat vremena.
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