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TIGUAN, TOURAN...

Volkswagen povlači četiri milijuna auta radi mogućeg problema s upravljanjem

Piše HINA,
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Volkswagen povlači četiri milijuna auta radi mogućeg problema s upravljanjem
Foto: Carmen Jaspersen
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Državni ured za motorna vozila je precizirao da bi kod određenih modela zbog pucanja jednog vijka moglo doći do problema na sustavu za upravljanje vozilom

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Njemački proizvođač automobila Volkswagen povlači oko četiri milijuna vozila različitih marki, što je najveća takva operacija od skandala Dieselgate, objavio je list Handelsblatt u petak.

Državni ured za motorna vozila je precizirao da bi kod određenih modela zbog pucanja jednog vijka moglo doći do problema na sustavu za upravljanje vozilom. 

Radi se o modelima Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy i Golf proizvedenih između rujna 2013. i srpnja 2024.  

Istim tehničkim problemom je pogođeno i oko 700.000 vozila Audija Q3 proizvedenih između 2017. i 2024.

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Pogođena bi mogla biti i vozila kompanije Seat, koja također pripada Volkswagenu i to modeli Ateca i Tarraco proizvedeni između 2013. i 2024.godine.

Za ostala vozila koncerna, poput marke Škoda, nije poznato imaju li isti tehnički problem.

Radi o vijcima na upravljačkom sustavu koji bi pod određenim uvjetima i uz izlaganje soli za posipavanje cesta mogli korodirati i tako utjecati na upravljanje vozilom.

Wolkswagen nije rekao koliko će zamjena koštati, ali je u ranijem priopćenju pozvao vlasnike da se preventivno obrate ovlaštenim serviserima radi zamjene vijka koja ne bi trebala potrajati više sat vremena.

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