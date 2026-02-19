Avowed je stigao na PS5 i dobio veliki Anniversary Update

Obsidian je povodom prve godišnjice Avoweda lansirao svoje najveće ažuriranje dosad i, uz to, proširio igru na PS5. Ako ste čekali ovu verziju, dobit ćete i sav sadržaj koji je tijekom godine došao kroz nadogradnje, pa je ulazak u igru odmah ‘puniji’ nego na startu. Za one koji već igraju, Anniversary Update je zamišljen kao zadnja velika stanica nakon post launch plana, s fokusom na stvari koje su igrači najviše tražili.

Najveća novost su tri nove igrive rase u kreiranju lika. Uz postojeće opcije sada možete birati i patuljke, orlane i aumaua, pa se i početni dojam lika i roleplay dosta šire. Ako ste već duboko u kampanji, ne morate sve počinjati ispočetka, u Party Campu je dodano ‘Magic Mirror’ rješenje koje omogućuje promjenu izgleda i prilagodbi kad god to poželite. To uključuje i brže isprobavanje različitih varijanti bez da žrtvujete desetke sati.

Druga velika stvar je New Game+, koji vam dopušta da ponovno prođete igru s postojećim likom i nastavite graditi build. Ideja je da zadržite dio napretka i opreme, ali da sve ne bude šetnja, protivnici su pojačani i traže ozbiljniji pristup. Uz to dolaze i prilagodljivi modifikatori pa možete namjestiti koliko će neprijatelji biti agresivni, brzi i izdržljivi, ali i koliko će vama igra opraštati. Ako volite eksperimentirati s buildovima, ovo je opcija koja vas može držati još dugo nakon kraja priče.

Update uvodi i potpuno novu vrstu oružja, quarterstaff. Tu je i Photo Mode za sve koji vole hvatati kadrove svijeta i družine, plus cijeli niz quality of life promjena. Spominju se poboljšanja osvjetljenja, neke razgovore će sada biti lakše preskočiti ako ih više ne želite slušati, a dio sadržaja i neprijatelja je podešen tako da se lokacije ne isprazne nakon što ih jednom očistite.

‘Avowed’ je sada dostupan na PlayStationu 5, a igra se i dalje može igrati i na Xbox Series X|S, Xboxu na PC ju, ROG Xbox Ally uređajima, Steamu i Battle.netu. Standardno izdanje je 49,99 EUR, a premium izdanje 59,99 EUR. Igra je dio Xbox Play Anywhere programa te je dostupna i uz Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.