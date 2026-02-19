Može li vam Tesla spasiti život? Ostavio auto na -37 i mjerio koliko dugo može grijati kabinu

Vlasnik Tesle Model 3 (2024 Long Range AWD) parkirao je auto vani tijekom jedne od najhladnijih noći ove zime u Kanadi i ostavio ga uključenog u ‘Camping Mode’ da vidi koliko dugo može držati kabinu toplom na sigurnoj temperaturi. U test je krenuo oko 23 sata s baterijom na 80%, a grijanje je namjestio na 15,5°C, dovoljno da se u hitnoj situaciji preživi noć bez pothlađivanja.

Nakon devet sati baterija je pala za oko 30%, a nakon 12 sati završio je na 40% napunjenosti, što znači da je auto potrošio oko 40% baterije samo da održava temperaturu u kabini. Po njihovom izračunu to ispadne oko 3,3% baterije po satu, odnosno otprilike 3 kWh na sat, što je ogroman ‘trošak’ u odnosu na vožnju u normalnim uvjetima, ali je i dalje bolja opcija nego ostati u ledenom autu.

Zanimljivo, nakon tih 12 sati auto je i dalje radio normalno: otvarao se prtljažnik, prozori su reagirali, a poklopac priključka za punjenje se nije zalijepio od leda. Kad je kasnije punio auto natrag do 80% u garaži, u bateriju je ušlo oko 36 kWh energije. Računica navodi i okvirni trošak punjenja od oko 6,8 dolara, računajući prosječnu cijenu struje u SAD-u, što će u Europi i Hrvatskoj varirati ovisno o tarifi i punjaču.

Poanta testa nije da je ovo “normalna” situacija, nego da u stvarnom scenariju zastoja ili kvara u snijegu imate realnu sliku koliko vam baterija može kupiti vremena. Ako ste na 30% baterije, njihov zaključak je da biste u ovakvom minusu mogli izvući do oko devet sati grijanja, ali tada više ne biste imali dovoljno rezerve za vožnju do punjača, pa je pametnije računati na 6 do 7 sati da ostane nešto ‘soka’ za bijeg.

U hrvatskim uvjetima ovakvi minusi su rijetki, ali logika vrijedi i kod puno blaže zime: ako idete na put u hladnije krajeve ili parkirate vani, dobro je ne voziti na ‘zadnjim postocima’ i ostaviti si rezervu. Još jednostavnije, ako već morate čekati u autu, grijanje na razumnu temperaturu i slojevita odjeća mogu napraviti veliku razliku u potrošnji. I da, ovakvi testovi podsjećaju na ono što se često zaboravi: struja u bateriji nije samo za kilometre, nego i za to da vam auto u ovakvim situacijama postane siguran zaklon.