Balkanski eSports tim CR4ZY na korak do 60 tisuća eura!

Za manje od deset dana, CR4ZY će se naći na Arctic Invitationalu. Tamo će se uz ekipe FURIA iz Brazila, SJ iz Finske i Cloud9 iz Amerike boriti za nagradni fond od 100 tisuća eura.

Poznatiji po svom bivšem imenu Valiance, ovaj eSports tim ima članove iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Litve i Finske, a cijeli tim vode Hrvati. Prema HLTV-u, oni su trenutno 13. najbolji CS:GO tim na svijetu!

The matchups are here! @furiagg and @Cloud9 will first face off in the first BO3 single-elimination semifinal at 12:00! After that, @gocr4zy and @SJGamingGG will fight in the second semifinal at 16:00!



The Grand Final is set to start at 21:00!



See you on September 14th! 🥶❄️ pic.twitter.com/8Agyo6EY9I