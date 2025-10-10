Obavijesti

Battlefield 6: Single player je u drugom planu, multiplayer je dotjeran i zadovoljio fanove

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Ocjene su za sada relativno pozitivne, ali single player dobiva najviše kritika. Kampanja je kratka, dok se hvali klasičan Battlefield multiplayer i tehnička ispoliranost.

Prvi val recenzija za Battlefield 6 sugerira da je serijal napravio korak naprijed u odnosu na 2042. Na prvim reviewima igra drži ocjene u rangu generalno pozitivno, uz naglasak da je fokus i dalje na velikim, taktičnim bitkama i vrlo ugodnom gunplayu. Primjeri poput GamesRadarovog osvrta ističu kako je multiplayer više dotjeran nego revolucionaran, ali upravo to fanovi žele vidjeti od Battlefielda. 

Pogledajte review bez spoilera za novi Battlefield 6:

Kampanja je, s druge strane, okarakterizirana kao najtanji dio paketa, što su jako loše vijesti za ljubitelje single playera. Većina medija navodi da priča ne ostavlja dublji dojam, a prijelazi između velikih scena znaju biti nagli i klišejizirani. Unatoč ponekim impresivnim set piece trenucima, dojam je da je solo dio tu prije svega kao dodatak, a ne glavni razlog kupnje. 

SHOOTER VIJESTI Novi Battlefield 6: Evo što sve znamo o novoj hit pucačini
Novi Battlefield 6: Evo što sve znamo o novoj hit pucačini

Koliko traje single player? Prema ranim vodičima i recenzijama, kampanja se sastoji od devet misija i prosječno traje oko 4 do 6 sati, ovisno o težini i tome lovite li kolekcionarske zadatke. Drugim riječima, radi se o kratkom iskustvu koje većina igrača može dovršiti u jednoj ili dvije večeri. Ako tražite glavni adut, on je i dalje u online igri, mapama i tempu nadogradnji koje DICE i partneri najavljuju nakon izlaska.

