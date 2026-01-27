Špijuni na četiri kotača: Zašto Poljaci ne žele kineske aute i Teslu u svojim vojnim bazama

Poljske oružane snage pooštrile su mjere sigurnosti, zabranivši ulazak automobilima kineske proizvodnje u vojne baze. No, odluka koja je podigla najviše prašine jest stavljanje američkog Tesle na isti popis. U pozadini svega je strah da moderni, povezani automobili, opremljeni desecima senzora i kamera, predstavljaju sofisticirani alat za prikupljanje obavještajnih podataka koji bi mogli završiti u rukama stranih službi.

Pametni telefoni na kotačima kao prijetnja

Poljske vlasti sve više gledaju na moderna vozila kao na "pametne telefone na kotačima". Njihova zabrinutost temelji se na smjernicama Vojne protuobavještajne službe (SKW), koja je još 2025. godine upozorila na rizike povezane s opremom proizvedenom u Kini. Stručnjaci iz varšavskog Centra za istočne studije (OSW) dodatno su pojasnili da automobili opremljeni kamerama visoke rezolucije, mikrofonima i laserskim radarima (LIDAR) mogu detaljno mapirati okolinu, snimati razgovore i pratiti kretanje unutar strateški važnih objekata.

Iako konkretni slučajevi špijunaže nisu javno potvrđeni, mjere su preventivne prirode. Odluku o zabrani ulaska pojedinog vozila zasad donosi zapovjednik svake vojne jedinice, no Ministarstvo obrane potvrdilo je da se radi na sveobuhvatnom rješenju na nacionalnoj razini. U planu je i moguća zabrana parkiranja takvih vozila u neposrednoj blizini vojnih kompleksa.

I Tesla na udaru zbog veza s Kinom

Iako su primarno na meti kineski brendovi, čija je popularnost u Poljskoj eksplodirala, zabrana je obuhvatila i neke modele američkog Tesle. Zabilježen je slučaj u kojem vojniku nije dopušten ulazak u bazu 1. varšavske oklopne brigade upravo zbog njegovog privatnog automobila marke Tesla. Razlog nije bila vozačeva namjera, već tehničke karakteristike vozila. Naime, dio Teslinih automobila proizvodi se u Kini, gdje tvrtka također ima i velike podatkovne centre, što je poljskim službama bilo dovoljno da upale alarm.

Ovaj potez pokazuje da se kriteriji ne odnose isključivo na porijeklo proizvođača, već i na cjelokupni proizvodni lanac i lokaciju pohrane podataka. Kako je za lokalne medije izjavio pukovnik Marek Pietrzak, cilj je spriječiti prijenos podataka "bez našeg znanja i izvan naše kontrole".

Kineski automobili preplavili tržište, Peking negoduje

Paradoksalno, dok vojska zatvara vrata, poljski civili masovno kupuju kineske automobile. Tijekom 2025. godine, prodaja kineskih marki učetverostručila se, dosegnuvši udio od 14,5 posto u registracijama novih osobnih automobila. Konkurentne cijene i napredna tehnologija privukli su brojne kupce.

Odluka Varšave izazvala je oštru reakciju Pekinga. Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun kritizirao je potez, pozivajući Poljsku da prestane sa zloupotrebom koncepta nacionalne sigurnosti.

​- Kina smatra da se zloupotreba koncepta nacionalne sigurnosti mora zaustaviti - poručio je Jiakun.

Poljska nije usamljena u ovakvim mjerama. Izrael je već uveo slične zabrane, a rasprave o sigurnosnim rizicima povezanim s modernim vozilima vode se i u drugim zapadnim zemljama.