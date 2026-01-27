Želiš bolje opcije? Plati! Meta testira premium pretplate za Fejs, WhatsApp i Instagram

Tehnološki div Meta sprema se za jedan od najvećih zaokreta u svojoj poslovnoj povijesti. U nadolazećim mjesecima započet će s testiranjem premium pretplata za svoje najpopularnije aplikacije - Facebook, Instagram i WhatsApp. Iako iz tvrtke uvjeravaju da će osnovne funkcije ostati besplatne za više od tri i pol milijarde korisnika, ovaj potez označava novu eru u kojoj će napredne mogućnosti, pogonjene umjetnom inteligencijom, dolaziti s cijenom.

Ovaj eksperiment predstavlja značajan odmak od dugogodišnje ovisnosti o prihodima od oglašavanja i signalizira da se Meta prilagođava trendovima koje su već postavili konkurenti poput Snapchata i društvene mreže X. Testiranje će započeti u odabranim regijama, a povratne informacije korisnika oblikovat će konačnu ponudu prije globalnog lansiranja.

Umjetna inteligencija kao ključni mamac

U srcu nove strategije nalazi se umjetna inteligencija. Meta planira monetizirati svoja golema ulaganja u AI, a ključnu ulogu u tome imat će Manus, tvrtka za razvoj AI agenata koju je Meta kupila u prosincu za vrtoglave dvije milijarde dolara. Manusova tehnologija, koja omogućuje alatima da samostalno izvršavaju složene zadatke poput planiranja putovanja ili izrade prezentacija, bit će integrirana u pretplatničke pakete.

Kako je tvrtka navela u službenoj objavi, "Manusov izniman talent pridružit će se Metinom timu kako bi isporučio agente opće namjene kroz naše potrošačke i poslovne proizvode, uključujući Meta AI".

Osim toga, pretplatnici će dobiti prošireni pristup kreativnim alatima poput aplikacije "Vibes", koja korisnicima omogućuje generiranje videa pomoću AI-ja. Dok će osnovna verzija ostati dostupna svima, plaćeni korisnici dobit će pristup naprednim funkcijama i neograničenom stvaranju sadržaja. Ovim potezom Meta želi AI transformirati iz troškovnog centra u izravan izvor prihoda.

Što će korisnici dobiti za svoj novac?

Iako konačni detalji još nisu poznati, procurile su informacije o nekim od pogodnosti koje bi pretplata mogla nuditi. Meta planira uvesti pakete specifične za svaku aplikaciju, umjesto jedne univerzalne pretplate.

Za korisnike Instagrama, to bi moglo značiti uvođenje dugo željenih opcija kao što je anonimno pregledavanje tuđih Storyja, bez da se vaše ime pojavi na popisu pregleda. Spominju se i napredni alati za praćenje tko vas je prestao pratiti te mogućnost stvaranja neograničenih lista publike za veću kontrolu nad time tko vidi vaše objave.

Na WhatsAppu bi pretplata mogla donijeti iskustvo bez oglasa, koji se trenutno pojavljuju u statusima i kanalima, kao i naprednije opcije za privatnost i upravljanje porukama. Korisnici Facebooka mogli bi dobiti veću kontrolu nad personalizacijom svog newsfeeda i pristup naprednoj analitici. Važno je naglasiti da su ove nove pretplate potpuno odvojene od postojećeg "Meta Verified" programa, koji je primarno namijenjen kreatorima i tvrtkama za dobivanje plave kvačice.

Diversifikacija prihoda kao nužnost

Odluka o uvođenju pretplata izravan je odgovor na Metinu gotovo potpunu ovisnost o oglašavanju, koje čini otprilike 98 posto njezinih ukupnih prihoda. U svijetu sve strožih pravila o privatnosti i regulatornih pritisaka, tvrtka mora pronaći nove izvore zarade kako bi financirala inovacije i osigurala dugoročnu stabilnost.

Meta se pritom ugleda na uspjeh konkurencije. Snapchatova premium usluga, Snapchat+, već je privukla više od 16 milijuna pretplatnika nudeći slične estetske i funkcionalne dodatke. Ipak, pred Metom stoji veliki izazov - takozvani "zamor od pretplata", budući da korisnici već plaćaju brojne druge digitalne usluge. Ključ uspjeha ležat će u tome može li Meta ponuditi dovoljno vrijedne značajke da uvjeri značajan dio svojih korisnika da je vrijedno plaćati za nešto što je desetljećima bilo besplatno.