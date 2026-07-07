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Bentleyjev novi auto zvat će se Torcal: SUV stiže već ove jeseni

Piše Autostart,
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Bentleyjev novi auto zvat će se Torcal: SUV stiže već ove jeseni
Foto: Marin Tomaš
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Ime Torcal nastavlja Bentleyjevu tradiciju povezivanja modela s poznatim prirodnim lokacijama, kao kod Bentayge, Bacalara i Batura. Ovaj put inspiracija je El Torcal de Antequera u Andaluziji

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Bentley je napokon dao ime svojem prvom električnom automobilu. Zvat će se Torcal, a ne Barnato, kako se ranije nagađalo nakon zaštite tog imena. Premijera je najavljena za 23. rujna u Londonu, a za marku iz Crewea to će biti jedan od najvažnijih modela u novijoj povijesti. Ne samo zato što je riječ o prvom serijskom električnom Bentleyju, nego i zato što stiže u trenutku kada je euforija oko skupih električnih automobila osjetno manja nego prije nekoliko godina.

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