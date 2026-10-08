Kupnja rabljenog automobila nije samo stvar odabira pravog modela ili pregovora o poštenoj cijeni. Vrijeme kupnje ima jednako važnu ulogu u cjelokupnom procesu kupnje
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Evo u kojem dijelu godine je najbolje kupiti rabljeni auto
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Novo istraživanje carVerticala, tvrtke za podatke o automobilima, obradilo je provjere povijesti vozila u Hrvatskoj tijekom 2025. godine kako bi se utvrdilo kada su kupci rabljenih vozila najmanje, a kada najviše aktivni. Rezultati pokazuju kako sezonski trendovi na tržištu stvaraju razdoblja povoljnija za kupnju, pa kupci koji vozilo traže u mirnijim mjesecima mogu računati na manju konkurenciju i povoljnije uvjete.
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