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Evo u kojem dijelu godine je najbolje kupiti rabljeni auto

Piše Autostart,
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Evo u kojem dijelu godine je najbolje kupiti rabljeni auto
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Kupnja rabljenog automobila nije samo stvar odabira pravog modela ili pregovora o poštenoj cijeni. Vrijeme kupnje ima jednako važnu ulogu u cjelokupnom procesu kupnje

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Novo istraživanje carVerticala, tvrtke za podatke o automobilima, obradilo je provjere povijesti vozila u Hrvatskoj tijekom 2025. godine kako bi se utvrdilo kada su kupci rabljenih vozila najmanje, a kada najviše aktivni. Rezultati pokazuju kako sezonski trendovi na tržištu stvaraju razdoblja povoljnija za kupnju, pa kupci koji vozilo traže u mirnijim mjesecima mogu računati na manju konkurenciju i povoljnije uvjete.

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Britanska dostavna tvrtka Evri testira dvonožnog robota za dostavu paketa na kućne adrese na sjeveru Engleske, u prvom takvom europskom pokusu. Robot Iris može nositi pakete do 15 kilograma i kretati se brzinom do šest kilometara na sat. Testiraju se njegove mogućnosti kretanja po nogostupima, stepenicama i neravnom terenu. Robotom zasad upravlja čovjek na daljinu i prati ga osoba.

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