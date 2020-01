Benzinska snaga, komfor i uglađenost na sedam sjedala

Benzinski motor i veliki SUV malo je čudna kombinacija no ovoj Hondi CR-V to ne smeta. Potrošnja na testu je bila razumnih 8,4 l/100 km, performanse su solidne, no ono što obara s nogu je uglađenost i mir u vožnji. Zahvaljujući benzinskom turbomotoru i CVT mjenjaču bez stupnjeva CV-R je vrlo tih i miran pri laganoj vožnji.

Ako krenete malo agresivnije možda vam se karakteristike CVT mjenjača neće svidjeti, no to je oduvijek bilo tako kod ovakvim mjenjača, odlični pri laganoj vožnji, pomalo naporni kad ste agresivni. Komfor je najvažnija odlika ovog auta, a osim mirnog rada pogonskog sustava treba pohvaliti i odličan ovjes koji se savršeno nosi s jakim neravninama i dobru zvučnu izolaciju.

Dodatni plusevi koji stvaraju dojam svojevrsne palače na kotačima je obilje prostora, dodatna dva sjedala straga i luksuzna oprema. Sve u unutrašnjosti izgleda vrlo dobro, materijali su kvalitetni pa čak i drveni umetci koji nisu više u modi ovom autu dobro izgledaju i dodatno podižu dojam luksuzne unutrašnjosti Auto u kojem poželite da je put duži.

TVORNIČKI PODACI:

masa: 1598 kg

dimenzije: 460x186x169 cm

obujam: 1498 ccm

snaga: 142 kW/193 KS

0-100 km/h: 10,0 s

najveća brzina: 200 km/h

potrošnja: 7,1 l/100 km

cijena: 332.503 kn (testni model), 237.990 kn (osnovni model)

Testirana Honda CR-v 1.5 CVT Lifestyle u opremi ima grijana sjedala presvučena kožom, LED svjetla, 7” dodirni zaslon s navigacijom, 18” alunaplatke, adaptivni tempomat, kameru...