Besplatni Call of Duty zaradio dva milijuna dolara u dva dana

Call of Duty: Mobile načelno je "besplatna" igra za Android i iOS uređaje, no to nije spriječilo Activision da već u prva dva dana od globalnog izlaska ove pucačine zaradi jednako toliko milijuna američkih dolara, izvještava analitička tvrtka Sensor Tower.

Igra je nakon samo 48 sati također prikupila preko 20 milijuna instalacija, a u toj su brojci podjednako zastupljeni Appleovi iPhone modeli i iPadi te Android mobiteli i tableti. Igra je najpopularnija u Indiji gdje već ima tri milijuna igrača, a njena druga najveća, za milijun manja publika jest ona američka, prema istom izvoru.

Unatoč činjenici da se radi o mobilnom naslovu dizajniranom za povremene igrače, a ne najentuzijastičnije gamere, COD: Mobile od svoje je proljetne najave do početka ovog mjeseca bio jedna od najočekivanijih igara godine, ponajviše među publikom PUBG: Mobilea razoračanom lošom tehničkom izvedbom te igre.

Najnoviji FPS jednako je dobro prihvaćen i na našim prostorima, a neki od poznatijih regionalnih gamera već predviđaju brzu propast PUBG: Mobilea. Iako je novi COD i dalje vlasništvo Activisiona, samu igru razvio je kineski Tencent, isti gigant koji stoji ne samo iza PUBG franšize, već i najveći dioničar Epic Gamesa, tvrtke iza battle royale fenomena Fortnitea.

Krajem ovog mjeseca također ćemo zaigrati i "pravi" nastavak Call of Duty serijala, reboot legendarnog Modern Warfarea koji već mjesecima stvara svakakve kontroverze.