Video: Novi Call of Duty možete zaigrati već danas

Danas možete postati jedan od prvih ljudi na svijetu koji će zaigrati novi Call of Duty: Modern Warfare.

Activision je tom prilikom objavio i novu najavu ove otvorene bete koju možete pogledati u nastavku. Ona kreće s PlayStationom 4, no ubrzo će se proširiti i na Windows računala, kao i Xbox One.

Naravno, radi se isključivo o multiplayer aspektu igre, dok je solo kampanja igre i dalje obavijena velom tajne. To je nije spriječilo da već sada izazove cijeli niz kontroverzi, poglavito zato što će prisiljavati gamere i gamerice da dobar dio igre provedu u ulozi terorista.

Ni neke mehaničke promjene koje Modern Warfare donosi za sada nisu ništa popularnije, no kako će to sve zajedno u konačnici izgledati saznat ćemo tek sljedeći mjesec jer ovaj reboot legendarne COD četvorke iz 2007. stiže na računala, PS4 i Xbox One 25. listopada.