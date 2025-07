Best Wallet blizu 14 milijuna dolara u ICO-u dok WalletConnect certifikacija potvrđuje njegovu izvrsnost u korisničkom iskustvu

Samo godinu dana nakon lansiranja, Best Wallet je osvojio značajan tržišni udio zahvaljujući besprijekornom i intuitivnom sučelju, koje privlači kako početnike, tako i iskusne trgovce.

Njegova nedavna WalletConnect certifikacija, dodijeljena prošlog tjedna, jasno potvrđuje tu posvećenost. Certifikat naglašava predanost Best Walleta u pružanju glatkog i pouzdanog korisničkog iskustva kroz tisuće decentraliziranih aplikacija (dApps), bez uobičajenih problema prisutnih u starijim modelima novčanika.

Upravo ta UX vjerodostojnost, u kombinaciji s rastućim višelančanim mogućnostima i ugrađenim alatima za otkrivanje tokena, vjerojatno je jedan od glavnih razloga zašto je projekt sada blizu granice od 14 milijuna dolara prikupljenih kroz ICO. Rani ulagači osiguravaju svoj udio kupnjom nativnog tokena BEST tijekom aktualne faze financiranja.

BEST token trenutno se prodaje po cijeni od 0,025295 USD, a do kraja ove runde ostalo je još samo pet sati prije nego što stupi na snagu sljedeće povećanje cijene.

Certificiran za skaliranje – Best Wallet ulazi u višu klasu WalletConnect ekosustava

Dana 2. srpnja, Best Wallet službeno je postao WalletConnect Certified – oznaka koja se dodjeljuje novčanicima koji zadovoljavaju stroge standarde sigurnosti, performansi i integracije s protokolima.

Ovu certifikaciju izdaje vodeći Web3 infrastrukturni pružatelj WalletConnect, a zahtijeva dokazanu blockchain podršku, potpunost značajki i visoku razinu korisničkog usvajanja.

S ovim postignućem, Best Wallet se sada nalazi uz bok vrhunskim platformama kao što su MetaMask, Trust Wallet i Ledger u službenom WalletConnect vodiču za novčanike.

Ulazak u ovaj vodič ne potvrđuje samo brz rast Best Walleta, već i njegovu poziciju među 50 najkorištenijih kripto novčanika.

Kao certificirani novčanik, Best Wallet dobiva povećanu vidljivost i besprijekoran pristup tisućama dApps aplikacija koje podržavaju WalletConnect – s višelančanom kompatibilnošću koja je već aktivna, a integracija sa Solanom uskoro dolazi.

Ono što je prije samo godinu dana bio novopridošlica, sada je platforma najviše razine, koja pokazuje kako izgleda sljedeća generacija kripto infrastrukture. I čini se da Best Wallet tek počinje.

Stvoren za masovno usvajanje: Jednostavan za početnike, moćan za profesionalce

Aktualna faza prikupljanja sredstava od strane Best Walleta ne pokazuje samo povjerenje investitora – već vjernost viziji da Web3 približi masama.

Taj cilj temelji se na balansu koji rijetki postižu: napredna funkcionalnost za iskusne korisnike uz jednostavnost i pristupačnost za početnike.

Ova filozofija temelji se na istraživanjima koja pokazuju da korisnički prilagođena sučelja vode do većeg usvajanja. Best Wallet to potvrđuje kombinacijom dubinske integracije s blockchain protokolima i jednostavnog sučelja bez nepotrebnih komplikacija.

Aplikacija je brza za postavljanje, ne zahtijeva KYC ni provjeru identiteta, i dostupna je i na Apple App Store i Google Play – što značajno snižava prepreke za ulazak.

Jednom kad su unutra, korisnici mogu uvoziti i upravljati novčanicima s više blockchainova na jednom mjestu, zahvaljujući podršci za više lanaca. To je posebno korisno za one koji posjeduju imovinu u različitim ekosustavima, ali žele upravljati svime kroz jedno sučelje.

Čak je i kupnja kriptovaluta jednostavna – zahvaljujući integraciji s MoonPay i Alchemy Pay, korisnici mogu izravno konvertirati fiat valute u kriptovalute na podržanim mrežama – bez potrebe za vanjskim mjenjačnicama ili kompliciranim prijenosima.

Iako je aplikacija dizajnirana da bude jednostavna, njena pozadinska arhitektura je vrlo sofisticirana.

Best Wallet koristi MPC-CMP tehnologiju tvrtke Fireblocks kako bi privatne ključeve podijelio u šifrirane dijelove, koji su pohranjeni kod različitih entiteta – čime se uklanja mogućnost jedne točke neuspjeha. Također ima automatske filtere protiv prijevara, koji otkrivaju i skrivaju zlonamjerne tokene, te dvofaktorsku autentifikaciju za dodatnu sigurnost.

Korisnost koja donosi rezultate – od transakcija do otkrivanja novih tokena

Best Wallet trenutno ima oko 250.000 aktivnih korisnika mjesečno, a to nije samo rezultat dobrog dizajna – već i funkcionalnosti koju nudi.

Aplikacija se integrira s više od 330 decentraliziranih protokola i više od 30 međulančanih mostova, čime korisnicima pruža duboku likvidnost i konkurentne cijene na više mreža.

Napredni korisnici tako ne samo da rješavaju UX probleme – već i maksimiziraju potencijal profita i učinkovitost izvršenja.

Jedna od ključnih značajki koja pokreće ovaj rast je "Upcoming Tokens" – alat za otkrivanje tokena koji korisnicima omogućuje rani uvid u obećavajuće projekte prije nego što se pojave na velikim burzama.

Na primjer, Wall Street Pepe (WEPE) porastao je 370% u 30 dana, i još uvijek je 64% u plusu u posljednja dva tjedna. Još jedan primjer, Solaxy (SOLX), skočio je 10,5% prošlog tjedna.

Ova kombinacija besprijekorne trgovine, inteligentnog otkrivanja tokena i alata za izgradnju portfelja pokazuje koliko je Best Wallet usmjeren na korisničku funkcionalnost.

Što slijedi: Best Wallet tek se zahuktava

Ukratko: 14 milijuna dolara prikupljeno, 250.000+ aktivnih korisnika mjesečno, WalletConnect certifikat, među 50 najkorištenijih novčanika u svijetu kriptovaluta – i to bez spominjanja nedavne uspješne revizije koju je obavila renomirana sigurnosna firma Certik.

Best Wallet više nije "novi igrač" – sada djeluje na razini ozbiljnih konkurenata.

A plan razvoja pokazuje da ovo tek počinje: uskoro dolaze Best Card za debitne transakcije, trgovanje derivatima, agregator za staking, zaštita od MEV-a, transakcije bez plina, automatizirani DCA alati i tržišne analize u stvarnom vremenu – sve s ciljem da Best Wallet postane središnje Web3 komandno sučelje.

Za one koji žele biti dio te evolucije, pretprodaja Best Wallet tokena je otvorena. BEST tokene moguće je kupiti direktno unutar aplikacije karticom ili zamjenom za ETH ili USDT.

Ostanite povezani s zajednicom na X-u, Telegramu i Discordu, te posjetite službenu web stranicu Best Wallet za više informacija.

Posjetite Best Wallet